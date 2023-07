"Seen you soon" y "Bye, Paracuellos": Belén Esteban a la conquista de Miami en el docu-reality de Netflix

Parece evidente que los rostros más conocidos de Sálvame están dispuestos a conquistar las Américas. Parte del equipo ya se encuentra en Miami, donde han causado sensación. Belén Esteban, Kiko Matamoros, Terelu Campos y Víctor Sandoval han visitado el plató de ¡Siéntese quien pueda!, programa de Univision que presenta Álex Rodríguez, antiguo reportero de El programa de Ana Rosa, quien ejerce de corresponsal del magacín.

Su visita al plató del magacín de Univisión coincide con la nueva promo que Netflix ha lanzado del docu-reality que prepara con los excolaboradores de Sálvame. La plataforma ha dejado momentos memorables de los preparativos del viaje, con Belén Esteban y Terelu Campos practicando su inglés. "The pool and the garden", le decía la empresaria a su perro.

Otros momentos en cuando la televisiva se despedía de su casa. "Bye, Paracuellos. 'Seen' you soon", decía, mostrando así su curioso nivel de inglés. Pero lo que ha provocado que la propietaria de Los Sabores de la Esteban y los demás excolaboradores demostrasen que van a la conquista de las Américas ha sido su paso por el plató del programa de Univision, donde dejaron momentazos.

Una visita que ha sido grabada y que formará parte del montaje final del docu-reality de Netflix. La premisa del formato es que los tertulianos aprovecharán su paso por el país norteamericano para encontrar un nuevo trabajo. A su llegada a ¡Siéntese quien pueda! se puede ver que tanto Belén Esteban como Matamoros, Terelu Campos y Víctor Sandoval conectaron muy bien con el equipo del programa miamense.

"Yo sabía que el ¡Hasta luego, Maricarmen! lo había inventado Belén", comparte en un vídeo Karla Gómez, una de las tertulianas del programa de Univision. El formato dejó varios momentazos, como cuando Belén Esteban quiso hablar sobre su relación con Rosalía y era interrumpida constantemente por Kiko Matamoros, el cual soltaba la bomba de que los padres de la cantante catalana no aprobaban su relación con Rauw Alejandro.

"Mi compañera María Patiño, que viene mañana, salió un crítico en Socialité que hablaba fatal de Rosalía. A mí, siempre me ha gustado su música y yo, al día siguiente, llegué a mi programa y quise responderle. Me parece vergonzoso que se diga que Rosalía es mala artista cuando Rosalía ha ganado tantos Grammys y premios y ha llevado el nombre de España por todos lados", dijo antes de ser interrumpida.

Finalmente, Matamoros lanzó la bomba: "¿Por qué no cuentas que los padres de Rosalía no ven con buenos ojos a Rauw?" Por otro lado, la de Paracuellos terminó perreando con los colaboradores del magacín de Univision, dando uno de los momentos del programa presentado por Kerly Ruiz, Karla Gómez, Vanessa Arias, Lucho Borrego, Alejandra Jaramillo y Catalina Mora.

Por otro lado, la ex de Jesulín demostró estar muy al tanto de la actualidad de las celebrities latinas, al hablar sobre Chiquis Rivera. "Soy muy fan de Chiquis. Es más, este año fui a Los Ángeles y fui a donde nació y vi los murales que hay pintados de ella. Creo que don Pedro habla muy bien de su hija ahora, pero creo que la familia, doña Rosa, don Pedro, su tío Juan y su tía Rosi, no se han portado bien con Chiquis y sus hermanos. Ahora las cosas están arregladas, gracias a Dios, pero tengo que darle la enhorabuena a Chiquis por haber mantenido lo que quería su madre. Y sólo voy a decir que tengo un deseo. Chiquis, quiero conocerte", dijo.

