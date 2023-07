Aurelio Manzano asegura que ‘Sálvame’ pactaba las reconciliaciones de Belén Esteban y Fran Álvarez

La vida sentimental de Belén Esteban vuelve a captar la atención de todos los medios de comunicación, pues se está hablando de una posible crisis con su marido Miguel. Algo que ella está intentando frenar anunciando acciones legales para mantener el anonimato de su esposo. Este fin de semana, en Fiesta, se trató este asunto, y María Verdoy expuso una pregunta a sus colaboradores. “¿Es sincera siempre Belén cuando tiene que hablar de sus problemas sentimentales?”.

“Tirando de hemeroteca y lo que ha vivido, no. No siempre ha sido sincera en sus rupturas y reconciliaciones, no”, exponía con rotundidad Aurelio Manzano entonces. Y añadía después: Quiero decir una cosa muy cortita. Sabéis que no hablo de Fran Álvarez porque no está aquí”. Fran fue el esposo de Belén Esteban entre los años 2008 y 2012, y falleció en febrero de 2020 a los 43 años.

“Para agregar un punto es verdad que en esas peleas y reconciliaciones, las peleas eran verdad y las reconciliaciones eran pactadas”, contaba el periodista del corazón, matizando que “no por Belén”, “sino por Toño y por su programa, porque convenía que volviera en un momento determinado y eso es lo único que voy a decir de ese tema. Hay muchas mentiras, como es tan espontánea, luego te suelta la verdad, no tiene memoria para mentir”, finalizaba.

[Rifirrafe entre Aurelio Manzano y Amor Romeira por Chabeli Navarro en 'Fiesta': "Te pido que moderes el tono"]

Unas palabras que dejan en mal lugar tanto al antiguo representante de Belén Esteban, Toño Sanchís, con el que tuvo una larga batalla judicial, y también a Sálvame y Deluxe de pactar las idas y venidas de la ganadora de GH VIP para crear contenidos.

Hay que destacar que Aurelio Manzano fue amigo de Fran Álvarez. En mayo de este año, en el propio plató de Fiesta, el comunicador explicó que, a pesar de que terminaran su relación, Belén Esteban acabó guardando un gran cariño hacia el difunto camarero. “Un día nos sentamos y hablamos sobre esto, y me dijo una cosa que me llegó al corazón: ‘Aurelio tú sabes que yo, alguna vez voy donde está Fran y le llevo flores’”, recordó con la voz entrecortada.

Además, se da la casualidad de que Aurelio Manzano fue el responsable de la última entrevista al camarero en televisión. La vimos el 9 de septiembre de 2018 en Viva la vida. En aquella ocasión, Fran deseó lo mejor a Belén Esteban de cara a su entonces próximo enlace con Miguel Marcos. “Me alegro por su futura boda, nunca he sido una persona rencorosa”, aseguraba Álvarez, quien apareció ante las cámaras con un aspecto desmejorado, tartamudeando en ocasiones y temblando.

Sigue los temas que te interesan