Rifirrafe entre Aurelio Manzano y Amor Romeira por Chabeli Navarro en 'Fiesta': "Te pido que moderes el tono"

Chabeli Navarro se ha convertido en una de las protagonistas de la crónica rosa de este verano. Su incendiaria entrevista en Lecturas, en la que afirmaba que Bertín Osborne la indujo a abortar, le ha puesto en el ojo del huracán. Es más, la sevillana se ha sentado en dos ocasiones en el plató de Fiesta de verano, donde ha explicado su versión de los hechos. Unas declaraciones que han dividido a los tertulianos y que han provocado fricciones.

Es más, este pasado domingo 30 de julio, hubo una fuerte trifulca verbal entre Aurelio Manzano y Amor Romeira. Su segunda entrevista en el plató fue con la intención de aclarar las dudas que había dejado en su anterior comparecencia. Ya, en ese momento, provocó cierto escepticismo entre los tertulianos, pues el periodista venezolano fue el que más le preguntó sobre sus dudas.

"Te lo voy a preguntar desde el respeto y tú contéstame. No habrá ningún problema. ¿Quién es José?", le cuestionó. Navarro se mostró evasiva y llegó a negar que éste fuese su exnovio. "Sabes por dónde voy. Si me estás mintiendo con eso. ¿Qué tipo de relación tenías tú con José?", le repreguntó. Manzano, precisamente, llegó a cuestionar sobre quién era el padre de la criatura que la televisiva abortó.

La expareja de Navarro ha hablado con también con Fiesta de verano. Antes de ello, la propia Amor Romeira reveló que, efectivamente, la sevillana tuvo un desliz con su ex, aunque ésta descartó que fuese el padre, debido a las fechas en las que interrumpió su embarazo, supuestamente tuvo esa aventura el 22 de septiembre y el aborto se produjo cuando estaba de 11 semanas). El magacín ha revelado las palabras que dijo el ex cuando supo que Navarro estaba encinta: "Eres el peor error de mi vida" y "Si es mi hijo, lo quiero solo para mí".

De hecho, llegó a mencionar que este tal José podría ser el padre del bebé que esperaba. "El problema está cuando yo, en este plató, le pregunté a Chabeli si sabía quién era José", ha recordado Manzano. Sin embargo, fue replicado rápidamente por Amor Romeira. "No podía hablar por tema judicial", quiso recalcar.

'Fiesta de verano'.

Manzano quiso mostrar las diferencias entre el anuncio de la gravidez de Gabriela Guillén con la de Navarro. "Gabriela, la otra chica que está embarazada de Bertín, no tuvo que llamar a medio país para saberlo", razonaba el venezolano, recordando que la sevillana tuvo que cerciorarse de que Osborne podría ser el padre, dado que "no estaba muy segura de con quién se había acostado".

"Lamentablemente, jamás podremos saberlo"

El periodista y también colaborador de Espejo Público ha sido uno de los más críticos con la versión de Navarro sobre los hechos. A pesar de justificar sus dudas, Romeira apoyó a la expretendienta de Mujeres y hombres y viceversa y cargaba duramente con su compañero. "Me parece muy sucio que vengas a decir que Chabeli se sorprendió cuando le preguntaste por José el primer día que vino, que además venía cagada viva, y no digas que ayer sí que confirmó que llamó a Bertín, le preguntó y le dijo que si se podía hacer una prueba de paternidad", exclamó.

Ambos colaboradores se enzarzaron en una discusión, en la que Manzano no consintió ciertos calificativos que había dicho Romeira. "¡Sucio, no! Modera el tono", le respondió. "Lo confirmó después de que yo diera todos los datos, cuando supo que no podía mentir", agregaba, antes de ser interrumpido por la canaria, quien le remarcaba que no le estaba dejando hablar.

"Si me vas a seguir pisando, no podremos hablar. Me parece igual de sucio que ahí, para Bertín, sí valga una prueba de paternidad, y ahora sale un señor [José] que dice que puede ser el padre y aquí no se pida nada", argumentaba la colaboradora. "Lamentablemente, ella ya hizo una interrupción del embarazo y jamás podremos saberlo", concluyó Manzano.

