Bertín Osborne rompe su silencio tras las declaraciones de Chabeli Navarro sobre su aborto: el comunicado

Después de conocer este miércoles 19 de julio que Chabeli Navarro (36 años) también se quedó embarazada de Bertín Osborne (68) y que este le convenció para que abortara, el presentador de televisión ha roto su silencio emitiendo un comunicado que ha leído Sandra Barneda (47) en directo desde el programa Así es la vida.

En el comunicado dejan claro que "nuestro cliente ha encomendado a este despacho profesional el inicio de las actuaciones legales oportunas para restablecer la verdad en relación con las afirmaciones falsas realizas" por Chabeli y añade: "y publicadas a día de hoy en una revista de gran difusión".

Según las palabras de los abogados del cantante "en las actuaciones judiciales correspondientes aportaremos las pruebas documentales que obran en nuestro poder, que acreditan las mentiras y falsas acusaciones vertidas" por la protagonista de la noticia.

[Kiosco rosa: Chabeli Navarro asegura que Bertín Osborne la "convenció para que abortara"]

Además, también han advertido que "solicitaremos la reparación de los graves prejuicios que estas graves acusaciones están causando" al presentador de televisión. Por último, el despacho de abogados ha dejado claro que Bertín "lamenta profundamente que al hilo de la noticia de un reciente embarazo alguien quiera sacar provecho en su propio beneficio".

Según el cantante, Chabeli Navarro estaría aprovechando el revuelo suscitado con su futura paternidad fruto de su relación con Gabriela Guillén para sacar rédito económico. Fue el pasado 12 de julio cuando se conoció que el presentador de televisión iba a ser padre de nuevo a los 69 años. Desde entonces, Bertín ocupa las páginas y las tertulias de corazón a la que ahora se ha unido su ex pareja.

Fabiola estalla

Fabiola Martínez. Europa Press

La exmujer de Bertín Osborne es otra de las personas a las que está salpicando esta historia. La colaboradora de televisión se ha mostrado completamente cansada de todas las polémicas que está protagonizando el padre de sus dos hijos en la crónica social. Sobrepasada y sin ganas de dar ningún detalle, Fabiola ha suplicado que se la mantenga al margen.

La venezolana ha confesado que "siempre he sido educada, he sido correcta, todo el tiempo. Pero nunca os basta, nunca es suficiente" y ha dejado claro que "no es mi vida, es que no es mi vida" y por tanto "no tengo nada que decir, nada que decir, absolutamente".

La expareja de Bertín prefiere no responder si sabía o no la historia del cantante con la joven empresaria y tampoco nos ha reconocido si es verdad que Bertín quería recuperar a su familia y por eso no quería que Chabeli tuviera el bebé. Una información que ha contado ésta última en la revista Lecturas en exclusiva.

