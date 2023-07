¿Qué pasará esta semana en 'La Promesa'? Adelantos de los capítulos del 31 de julio al 4 de agosto

Una semana más, La Promesa vivirá varias intrigas y enredos. Cruz (Eva Martín) verá cómo todo el mundo se le pone en contra por ir preguntando por Jana (Ana Garcés). Lejos de imponerse, provocará más distanciamiento tanto con su hijo Manuel (Arturo Sancho) como su nuera Jimena (Paula Losada). Además, habrá varios enfriamientos sentimentales, uno de ellos será el de Curro (Xavi Lock) y Martina (Amparo Piñero) y otro será el de María Fernández (Sara Molina) y Lope (Enrique Fortún).

Por otro lado, el enfrentamiento entre Cruz y Jimena irá a más por el tema de la cuna, en el que la hija de los duques de los Infantes tendrá el apoyo de su marido, para desgracia de su suegra. El palacio de La Promesa sufrirá una huelga por parte de las cocineras, pues Simona (Carmen Flores) y Candela (Teresa Quintero) no pueden salir de los recintos de la mansión y buscan saber qué ha pasado con su maestro, Carlos (Ramón Ibarra).

Ahora toca hacer un repaso a las sinopsis de los episodios previstos que se verán esta semana:

'La Promesa'.

Episodio 153 (lunes 31 de julio): Cruz provoca que Manuel y Jimena se distancien de ella por Jana

"Rómulo y Pía dan una versión diluida del incidente con Gregorio a Alonso, que bastante tiene que lidiar ya con su hermano y su mujer, y él perdona que no le hubieran informado a tiempo. Cruz y Alonso empezaran a sospechar que hay algo detrás de la inesperada visita de Fernando y Margarita. Cruz tampoco se explica por qué todo el mundo la pone en entredicho preguntando por Jana. Esto provocará un mayor distanciamiento con Manuel, pero, principalmente con su nuera Jimena. Para distanciamiento el que hay entre Curro y Martina, cuya relación se enfría por momentos. Ocurre lo mismo entre Lope y María Fernández, aunque la doncella tiene la cabeza puesta en la misión que Jana le ha encargado: volver a la casa para encontrarse con ese supuesto desconocido que algo sabe sobre su pasado. Las cocineras idean un plan para tratar de escapar de La Promesa y seguir indagando sobre el maestro, sin saber que alguien está muy pendiente de sus movimientos".

Episodio 154 (martes 1 de agosto): Las cocineras se declaran en huelga

"Jimena sigue enfrentada a Cruz por el tema de la cuna y consigue poner a Manuel de su parte. Lope le confiesa finalmente su amor a María Fernández. La joven doncella agradece su sinceridad, pero sigue inmersa en un mar de dudas. Las cocineras se declaran en huelga por su encierro, que les impide seguir investigando el paradero de su maestro… Pero es Lope quien tiene que desdoblarse para cubrir el trabajo que ellas dejan de hacer. Rómulo informa a Pía de que van a trasladar a Gregorio a Puebla de Tera. El mayordomo ofrece todo su apoyo a una desolada ama de llaves. Jana tiene un encuentro muy accidentado con un conductor misterioso cuando regresaba del palacio de los padres de Jimena. Margarita amenaza a Cruz con desvelar secretos del pasado si no deja de apoyar a Martina y ésta descubre el verdadero motivo por el que sus cuñados están en La Promesa".

Episodio 155 (miércoles 2 de agosto): Jana vuelve a La Promesa sana y salva

"Al fin regresa Jana a la Promesa y lo hace sana y salva. Todos celebran su vuelta, especialmente Manuel. Quien no estará tan contenta será Cruz que, por Jana, acabará enfrentándose a Jimena, aunque no será esa la última sorpresa que se llevará la doncella. La Marquesa tiene otro frente abierto con sus cuñados, Fernando y Margarita, ahora que conoce la verdadera razón de la visita de los padres de Martina. La pobre Martina sigue hecha un lío y acaba pagándolo, una vez más, en Curro que buscará consejo en su hermana Jana. También Rómulo le pide ayuda a Jana para estar pendiente de Pía. El ama de llaves aún tiene el susto en el cuerpo tras lo sucedido con Gregorio, pero encuentra en la planta noble una aliada que no esperaba. Catalina regresa de Cádiz y lo que menos se espera es encontrarse con la huelga de las cocineras. La muchacha descubre que, si quiere que Simona y Candela vuelvan a la normalidad, tiene que involucrarse en la búsqueda de Carlos".

Episodio 156 (jueves 3 de agosto): Martina es pretendida por el hijo del duque de Carvajal

"El beso de Martina en aquella fiesta de Madrid, que provocó el escándalo que la llevó a La Promesa, fue, nada más ni nada menos, que con don Antonio de Carvajal y Cifuentes, hijo de un poderoso duque allegado a la Casa Real. La noticia revoluciona a los habitantes de la Promesa y más cuando el joven ha mostrado interés en entablar relaciones con la joven. Manuel recibe a Abel, su amigo médico encargado de velar por el embarazo de Jimena. Abel pide alojarse en la zona de servicio, algo que sorprenderá a los sirvientes. La relación de Jana con el médico no empezará con buen pie. Simona y Candela no se dan por satisfechas con la información que Catalina les ha dado sobre Carlos y continúan preocupadas por el maestro. Salvador asume con amargura que María Fernández ama también a Lope. Ahora es la doncella quien debe aclarar sus sentimientos".

Episodio 157 (viernes 4 de agosto): Lorenzo investiga si la boda de Martina es cierta

"Lorenzo promete a Cruz investigar sobre si la futura boda de Martina con el futuro Duque de Carvajal y Cifuentes es cierta. Martina no tiene intención de casarse con él y trata de acercarse a Curro, con quien las cosas están tensas. Curro buscará consejo en Jana, quien tiene un nuevo frente abierto al lidiar con Abel, el médico amigo de Manuel, y sus continuos desplantes. María Fernández sigue hecha un lío sobre Salvador y Lope, pero una de sus compañeras le da la clave que quizás acabe con todo este entuerto. Simona y Candela siguen muy preocupadas por su maestro, lo que hace que Catalina intervenga y llegue mucho más lejos que ellas en el misterio de Carlos. Quien viene de muy lejos es Feliciano, un muchacho que se presenta en La Promesa, en busca de Petra, a quien parece conocer desde hace muchos años".

