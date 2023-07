Chabeli Navarro cuenta su verdad sobre Bertín Osborne en 'Fiesta': "Me dijo que se había hecho la vasectomía"

Y llegó el momento esperado. Tras anunciarlo un día antes, este pasado sábado 22 de julio, Chabeli Navarro ha concedido una amplia entrevista a Fiesta de verano, en la que desgrana más datos de lo que revelado inicialmente en la revista Lecturas, en la que señalaba que había tenido un romance con Bertín Osborne y que este le había “obligado a abortar”. Tras saberse que el artista va a emprender acciones legales contra ella, la televisiva ha optado por defender su presunta verdad.

En El programa de Ana Rosa, Paloma Barrientos había afirmado que el presentador de Mi casa es la tuya le habría hecho firmar un documento a la expretendienta de Mujeres y hombres y viceversa en el que se comprometía a hacer la prueba de paternidad al bebé. Tras estas revelaciones, la propia Navarro ha querido hablar y señalar las pruebas que darían veracidad a su testimonio.

“Se me ha callado durante dos años”, señalaba la sevillana al entrar en el plató del magacín producido por Unicorn Content. Ha sido tras salir a la luz que Gabriela Guillén espera al sexto hijo del cantante lo que ha hecho que Navarro haya tenido fuerza para narrar su supuesta verdad. “Hace dos años estaba coaccionada, limitada, amedrentada por el entorno de esa persona”, compartía, para después revelar que fue en 2021 cuando conoció al ex de Fabiola Martínez.

Según lo narrado por Navarro, ambos iniciaron una relación a la que no le pusieron “etiquetas” que duró unos cinco meses. El vínculo se habría roto después de que la sevillana se quedase embarazada. Ahí es cuando la televisiva suelta una de las bombas contra el presentador, ya que, siempre según su versión, Osborne le dijo que era “imposible” que fuera suyo. “Me dijo que se había hecho la vasectomía”, antes de reconocer que fue una irresponsabilidad no tomar precauciones.

“Era su palabra contra la mía. Yo tenía un calendario menstrual en el móvil, para controlar mi regla y tuve que demostrarlo”, añadía, antes de que María Verdoy recordase que, además de métodos anticonceptivos, se habían expuesto a posibles infecciones de transmisión sexual. “Él me dijo que bueno... que eso podría fallar”, reconocía la televisiva, antes de revelar lo que supuestamente le dijo el artista.

Chabeli Navarro con María Verdoy y Frank Blanco en 'Fiesta de verano'.

“Me dijo que tenía dos opciones, seguir o no, que me apoyaría pero, que si salía adelante, sería un hijo secreto, al que no le podría contar nunca quien es su padre”, confesaba, ante unos presentadores con mirada seria. Navarro ha buscado defender lo que le ha sucedido sólo con sus declaraciones, hechas delante de la cámara y enfrentándose también al resto de colaboradores de Fiesta de verano. “He contado mi historia, en primera persona, y es la que hay. Pueden salir miles de cosas, pero la revista tiene todas las pruebas necesarias. Las tengo y, por eso, estoy hoy aquí”, expuso.

Ahora bien, sí que aclaró que el cantante no le obligó a abortar ni que la “coaccionó”. La televisiva aclaraba que Osborne sólo le “convenció” para interrumpir su embarazo. Un matiz importante de aclarar, especialmente después de que el otrora presentador de Lluvia de estrellas anunciase que va a emprender acciones legales contra Navarro. “Si lo hace para que me calle, no me voy a callar. Aportaré las pruebas oportunas. No me dan miedo sus pruebas. [...] Es humillante que se dude [de su paternidad]. Quise hacerle una prueba al feto, pero me dijeron que era una prueba muy invasiva. [...] Estoy cansada de seguir justificándome”, expresaba.

Aurelio Manzano puso en cuestión la supuesta verdad de Chabeli Navarro

Eso sí, su versión de los hechos fue recibida con cierto escepticismo por parte de algunos de los tertulianos de la mesa, concretamente Aurelio Manzano. El periodista, desde que comenzase el programa, compartía sus dudas sobre la veracidad de las palabras de Navarro. De hecho, ha sido el colaborador que más repreguntó a la sevillana sobre sus palabras.

Aurelio Manzano y Chabeli Navarro en 'Fiesta de verano'.

“Te lo voy a preguntar desde el respeto y tú contéstame. No habrá ningún problema. ¿Quién es José?”, le preguntaba ante una Navarro que se mostraba evasiva ante la cuestión. “¿Tu exnovio antes de conocer a Bertín se llamaba José?”, le inquirió el venezolano a una televisiva que se apresuraba a negar con la cabeza. Una negativa que Manzano no se creyó, al compartir que no le estaba “diciendo la verdad”. “Sabes por dónde voy. Si me estás mintiendo con eso. ¿Qué tipo de relación tenías tú con José?”, le repreguntaba.

La sevillana, a modo de respuesta, quiso relacionar las preguntas de Manzano al “entorno” del aristócrata para provocar que su relato no sea creíble. “Sé de dónde viene todo. Ya lo sé. Qué fuerte. No pasa nada, yo tomaré mis medidas”, se limitaba a decir. Lejos de amedrentarse, el venezolano le insistió. “¿Puede haber imágenes tuyas y de José, en actitud cariñosa? ¿Fechadas del tiempo en que tú te quedaste embarazada?”, le inquirió, algo que rechazó la expretendienta de Mujeres y hombres y viceversa.

“¿Crees que José puede haber comentado a su entorno más cercano: 'El hijo que está esperando Chabeli es mío'? [...] ¿Tienes miedo de que en un posible juicio pueda haber testigos, pueda haber una relación paralela con tu ex y que esas personas fueran a declarar?”, expresaba Manzano, siendo así el colaborador más crítico con la versión de los hechos que había narrado Navarro.

La televisiva rechazó hablar del supuesto José y sólo se limite a responder sobre su decisión seguir contando su presunta verdad. “Estoy tranquila. Lo que tenga que demostrar, lo demostraré. Es mi historia. Tengo para demostrar lo que he contado”, zanjaba.

