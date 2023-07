Fabiola Martínez no puede evitar en 'Y ahora, Sonsoles' la polémica de Chabeli Navarro con Bertín Osborne

Siguen produciéndose consecuencias sobre las polémicas declaraciones de Chabeli Navarro, quien ha revelado que haber estado embarazada de Bertín Osborne y que este le “obligó a abortar”. Afirmaciones muy graves que han provocado que Fabiola Martínez, dada su condición de tertuliana de Y ahora, Sonsoles, se haya visto obligada a tener que abordarlas, aunque sea con una respuesta evasiva.

Un momento muy incómodo con el que ha tenido que lidiar Rebeca Haro en su debut como presentadora sustituta de Sonsoles Ónega del magacín vespertino. La modelo y empresaria venezolana ha intentado mantener un perfil bajo tanto en lo referente a la sexta paternidad de su exmarido con Gabriela Guillén como con estas declaraciones. No obstante, en lo referente al asunto Navarro, la ex de Osborne se ha mostrado más hermética inclusive.

El magacín producido por Buendía Estudios ha tenido acceso en exclusiva a una entrevista que la expretendienta de Mujeres y hombres y viceversa realizó en 2021 y en la que hablaba sobre la venezolana. La sevillana aseguraba que ese primer verano que vivió Osborne separado de Martínez, éste le compartió en privado que no estaba muy contento con las declaraciones de su exmujer en la revista ¡Hola! Un vídeo de declaraciones que veía con gesto impertérrito la venezolana en el plató.

Haro, visiblemente incómoda también, tuvo que preguntarle a la modelo por sus impresiones de lo que había visto. “Aunque sea por alusiones”, le animaba. La venezolana se mantuvo en sus treces y optó por pronunciarse sin ofrecer opinión alguna. “No tengo nada que decir. Absolutamente nada. Os agradezco muchísimo el respeto y el cariño que me demostráis constantemente. Y que entendáis que a mí esto ni me va ni me viene. No tengo nada que opinar”, declaraba con un tono pausado y tranquilo.

Incómoda, pero consciente de que era algo que no podía evitar, Martínez tuvo el apoyo tanto de la presentadora como de buena parte del resto de colaboradores. Por ejemplo, Beatriz Cortázar apoyó fervientemente la decisión de la empresaria de no pronunciarse. Es más, recriminó la decisión de Navarro de mencionar a la venezolana en asuntos que le eran ajenos. “Es verdad que en esa época, Fabiola ya no estaba en unión como pareja con él, pero tampoco entiendo por qué esta persona tiene que referirse a ella”, exclamó.

Fabiola Martínez en 'Y ahora, Sonsoles'.

Fabiola Martínez recuerda que su papel en 'YAS' es el de colaboradora de actualidad

Unas palabras que encontraron apoyo en Haro, quien sí que le compartió a Martínez que estas últimas semanas podrían estar siendo “complicadas para ella”. Lejos de mostrarse aludida, la modelo le quiso quitar importancia, señalando que, en esta polémica, ella es “una espectadora”. “Todo esto me resbala”, dijo convencida. No obstante, la empresaria aprovechó para recordar que su presencia en el plató del magacín de Antena 3 era porque se trata de una tertuliana más.

“El problema es que mucha gente puede pensar que yo estoy sentada aquí cobrando por hablar y no es así. Yo tengo un contrato con la productora de este programa y soy una colaboradora más que opina de un montón de temas de actualidad. Esto es actualidad, pero, en la parte personal, pues... Me permito no opinar”, quiso aclarar con el mismo tono pausado con el que había comenzado.

A pesar de que había dejado claro que no pensaba pronunciarse, supo que alguno de los colaboradores iba a intentar que diese alguna declaración más. “Y ahora empieza la batida”, dijo en tono de broma, pero con una mirada igual de tranquila. Justo Carlos Pérez Gimeno intentó sonsacarle algo más. “Lo único es que la gente se da cuenta de mi posible incomodidad, de cómo una y otra vez se me vuelve a hacer la misma pregunta, cuando no quiero decir nada”, se limitó a decir. El periodista no insistió, aunque sí que comentó que, en este momento, “seguramente”, la venezolana esté apoyando moralmente a su ex.

La modelo se sintió arropada tanto por los tertulianos como por Haro, quien no dudó en dejarle claro que entendía su postura. Por supuesto, Martínez quiso también aclarar que era consciente de ello. “Sé que estoy en casa”, zanjó con una sonrisa.

