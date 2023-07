Bertín Osborne estalla en directo a ‘Y ahora, Sonsoles’: “En septiembre me ligo las trompas”

La noticia del día en el mundo del corazón es que Bertín Osborne va a ser padre a los 68 años junto a Gabriela Guillén, Gaby, de 32, con quien mantuvo una relación en el pasado más reciente. Ha sido la revista Lecturas la que ha dado la exclusiva, y no ha habido programa de crónica social que no se haya hecho eco de esta bomba informativa.

De hecho, han sido varios los espacios de actualidad y crónica social que han conseguido declaraciones de la propia Gaby, y también se ha preguntado al respecto a personas más o menos cercanas a Bertín Osborne. El de Mi casa es la tuya se mantenía en silencio, pero ha decidido romperlo a través de una llamada a Y ahora, Sonsoles, de Antena 3. Una elección que, como reveló, no era nada casual, pues allí trabaja Fabiola Martínez, su expareja, y le estaban pidiendo su opinión sobre esta gestación.

“Llevo todo el día escuchando tonterías de una cantidad de gente que me sorprende”, reconocía Bertín Osborne al inicio de su intervención, citando nombres como el de Paco Arévalo, que había entrado poco antes en Así es la vida de Telecinco, o Martín Pareja Obregón, quienes “no tienen ni idea de nada”. “Y ahora que le estáis preguntando a Fabiola que si voy a vivir con Gaby. A ver, ¿Fabiola qué sabe? ¡Dejadla en paz! Sonsoles, me parece de coña”, añadía el cantante y presentador, en referencia a su exmujer y madre de dos de sus hijos, Fabiola Martínez, colaboradora del magacín de Antena 3 en el que estaba entrando por teléfono.

“Mi relación con con Gabriela te la voy a contar rapidísimo. Han sido varios meses cojonudos. Es una chavala estupenda, y ha pasado lo que pasa en multitud de ocasiones, miles de veces, a lo largo del año. A lo largo de la vida de cualquier persona puede pasar una cosa así. No es irresponsabilidad. No somos irresponsables ni ella ni yo. Si fuera por falta de responsabilidad yo no estaría aquí hablando contigo y me habría quitado en medio cosa que no voy a hacer”, decía muy tajante el jereazo.

Osborne se declaró “responsable de mis actos. Y cuidaré del niño, y procuraré que tenga una vida agradable, tanto tanto él como su madre”, continuaba diciendo, a lo que Sonsoles le matizaba que “le honra”. “Eso es lo que creo que en justicia tengo que hacer, y por ética lo voy a hacer”, añadía Bertín, que habló de Gaby como una chica “fenomenal, trabajadora, con una familia” que también habrá escuchado cosas inciertas por televisión a lo largo de la jornada, como que “lo ha hecho a propósito. No, señores, es más sencillo: pasó y pasó, y ya está, y ahora nos responsabilizamos como personas de orden que somos”. “No es un drama, no hemos asaltado el banco de Glasgow”, expresaba muy serio Bertín.

Esa misma tarde, Así es la vida aseguró que lo que Bertín y Gaby esperan es un niño, pero su versión en Y ahora, Sonsoles fue otra, pues parece desconocer el sexo del bebé. “Tendremos tendremos un niño o una niña que será una noticia estupenda, porque tendremos un hijo o una hija nueva en el mundo y procuremos que sea feliz y punto y se acabó”.

Sonsoles Ónega quiso entonces justificar las preguntas que había hecho a Fabiola no era más que lanzarle “cómo crees que van a afrontar ellos lo que pasa”. Bertín pedía entonces que dejasen a su ex, que no tenía por qué saber eso, y que como lo vayan a afrontar Gabi y “será un tema de Gabriela y mío y no tenemos por qué contárselo a nadie”. Ónega deslizaba entonces que también habían hablado con Fabiola porque “es compañera”. “¿Y por qué te crees que estoy aquí?”, preguntaba entonces Bertín, dejando muy claro por qué ha intervenido en este programa de Antena 3 y no en otros espacios de otras cadenas.

Tras unas palabras de agradecimiento de Sonsoles a Bertín por “poner los puntos sobre las íes”, Bertín se relajó un poco, aunque pidió que dejen a la madre de su futuro bebé tranquila porque “no hemos hecho nada malo”. La presentadora quiso saber si tiene preferencia por tener un hijo o una hija, y Bertín dijo que no, pues ya tiene hijos e hijas. “Vamos, he subido la media española con mucho con holgura”, bromeaba ya más distendido, e incluso terminó su intervención diciendo que “en septiembre me ligo las trompas”.

