Raquel Sánchez Silva: "Estoy en un momento precioso que no vivía desde el nacimiento de Cuatro o 'Supervivientes'"

"Falso amor no es un programa que premie la fidelidad sino el conocimiento profundo de sus parejas". Netflix resuelve este jueves, 13 de julio, el devenir de las cinco parejas que han participado en este reality presentado por Raquel Sánchez Silva, después de lanzar la semana pasada las seis primeras entregas. Se trata una versión renovada de Confianza ciega, ya que aquí se lleva al límite a los concursantes por culpa de la tecnología deepfake, una técnica de inteligencia artificial que modifica las imágenes.

Así, los clientes de la plataforma han podido presenciar reacciones mucho más extremas que las que se producen en La isla de las tentaciones. Pero la gran diferencia es que aquí, además de su amor, se están jugando un premio de 100.000 euros. "Mi papel en la Sala Blanca es evitar reaccionar. Ellos se sienten perdidos ante la amenaza de un vídeo con deep fake que no pueden distinguir y te miran buscando respuestas. Y esa es la clave: tú no puedes dárselas", asegura la presentadora a BLUPER.

Raquel Sánchez Silva reconoce que está aytravesando por uno de sus mejores momentos profesionales, puesto que ha enlazado las grabaciones de Falso amor con El Conquistador, otro reality, en este caso de superviviencia, para TVE. Y la cadena pública acaba de renovar Maestros de la costura, uno de sus programas favoritos.

Netflix sigue apostando por los realities con Falso Amor. ¿Qué ha significado para ti el proyecto a nivel profesional?

En primer lugar, una gran sorpresa. He conducido muchos realities, pero en ninguno las protagonistas eran parejas. Ha sido un gran reto que he podido afrontar porque el equipo de Cuarzo Producciones [responsables también de La Isla de las Tentaciones] es el mejor en esto. He aprendido mucho de una faceta nueva dentro de mi profesión. ¡Me encanta aprender cosas nuevas!

Las reacciones de los concursantes en el sillón de la verdad son mucho más locas que los que se producen en La isla de las tentaciones gracias al deep fake. ¿Cómo te enfrentaste a ellas? ¿Cómo reaccionas?

Lo cierto es que mi papel en la Sala Blanca es precisamente evitar reaccionar. Ellos se sienten perdidos ante la amenaza de un vídeo con deep fake que no pueden distinguir y te miran buscando respuestas. Y esa es la clave: tú no puedes dárselas. Ni con una palabra, ni con un gesto. Debo mantenerme impasible en momentos muy duros y eso ha sido una alta exigencia en minutos clave.

En un principio, las parejas quieren confiar en que lo que están viendo no es real, pero a medida que van pasando las entregas, los nervios se van perdiendo. ¿Cómo has ido viviendo esa evolución?

Hay un punto de inflexión en su evolución en Falso Amor, que llega cuando asimilan que este no es un programa que premie la fidelidad sino el conocimiento profundo de sus parejas. Aunque el sentirse traicionado o traicionada siempre juega un papel importante en la toma de decisiones, todo cambia cuando comprenden que los ganadores son los que mejor se conocen.

Después de haber participado como concursante en MasterChef Celebrity y El Desafío, ¿ha cambiado tu visión hacia ellos? ¿Empatizas más?

Siempre he empatizado con mis concursantes, mucho antes de serlo. La perspectiva como concursante me ha ayudado a comprender sus nervios y esa sensación de 'estar perdidos' que muchos experimentan, y que yo misma he sentido en ese lado. Pero siempre he empatizado, los he cuidado y he estado ahí, muy próxima, algo fundamental para que la relación que vivimos sea bonita y real.

'Falso amor' (Netflix).

¿Se animaría a participar Raquel Sánchez Silva en Falso Amor?

No. La verdad es que no. Me parece un juego muy arriesgado y muy difícil.

¿Crees que el amor es necesario ponerlo a prueba o casi que mejor no jugar con fuego porque puedes acabar quemándote?

Creo que hay quien necesita someter su amor a pruebas de tan alta exigencia y me parece bien. Es su amor y por tanto, pueden hacer con él lo que quieran aunque, insisto, siempre es arriesgado. La verdad es que quien sale, lo hace muy fortalecido.

¿Has visto alguna edición de La isla de las tentaciones? ¿Te quedas con alguna edición o un momento en concreto?

La Isla de las Tentaciones ha demostrado ser un gran formato de televisión y, como todo el mundo, he visto los mejores momentos de las ediciones a través de las redes, etc. Es un programa que se viraliza con mucha facilidad. Espero que a Falso Amor le pase lo mismo pronto porque lo merece.

¿Has podido intercambiar impresiones con Sandra Barneda? ¿Te ha dado algún consejo?

Estuve con Sandra hace poco en República Dominicana. Ella estaba terminando el rodaje de la nueva edición de La Isla de las Tentaciones y yo empezaba El Conquistador. Quedamos a comer con nuestro equipo común, que es el mismo en La Isla… y en Falso Amor. Sandra y yo nos conocemos desde hace muchos años. A estas alturas, ambas sabemos que para todo lo que hacemos necesitamos mucha energía, cabeza e ilusión y siempre, siempre, nos deseamos suerte.

Raquel Sánchez Silva presenta 'Falso amor' en Netflix.

¿Qué tal ha sido la experiencia de grabar El Conquistador? ¿Cómo has llevado estar fuera de casa?

Ha sido un mes duro y una experiencia muy exigente. Quizás, la más difícil vivida hasta ahora. Al final, estás conduciendo la aventura más extrema de la televisión y esa condición se da para todos: concursantes, equipo y presentadores. Todos hemos sufrido muchísimo pero creo que ese desierto que hemos atravesado es oro puro para la televisión. Jamás se ha visto nada igual.

TVE ha cambiado de opinión con 'Maestros de la costura' y ha decidido renovarlo por una nueva temporada. ¿Qué te parece? ¿Volverás a presentarlo?

Es una gran noticia. Es uno de los formatos de mi corazón que además siempre he tenido la suerte de presentar. Me encantará volver a hacerlo, desde luego. Amo Maestros de la costura. Es uno de los programas de mi vida en el que tengo a mis mejores amigos. Son meses de disfrute y alegría. Para mí es un sueño que vuelva.

¿Crees que te encuentras en uno de los mejores momentos de tu carrera?

Creo que es un momento precioso que no vivía desde años muy concretos como los del nacimiento de Cuatro o mi desembarco en Mediaset con Supervivientes. Este volumen de trabajo no es sencillo de alcanzar en nuestra profesión y me siento muy agradecida y una privilegiada por estar pasando por algo así.

¿Qué opinión te merece el cambio de rumbo de Telecinco hacia una televisión más amable y familiar? ¿Entra en tus planes un posible regreso?

Telecinco me dio una de las grandes oportunidades profesionales de mi vida que fue presentar Supervivientes, y pasé unos años maravillosos trabajando para ellos. Los cambios de rumbo responden a ciclos y me parece que es algo que acabamos viendo en todas partes, tarde o temprano. Como profesional, asisto a ese cambio expectante y llena de curiosidad.

'Maestros de la costura' acaba de renovar por una nueva temporada de TVE.

Vuelve GH VIP con Marta Flich y con un casting "renovado". ¿Qué crees que necesita el formato para volver a triunfar?

No soy una experta en GH VIP para hacer un diagnóstico así. Espero que Marta lo disfrute porque es un formatazo y liderarlo es un proyecto precioso. ¡Mucha suerte a todo el equipo!

