Jordi González salta de Mediaset a TVE con 'Lazos de Sangre': "Ya quiero trabajar por ilusión, no por dinero"

Jordi González regresa a la televisión, pero no lo hace en Mediaset España sino en TVE. El catalán se pondrá al frente de la nueva temporada de Lazos de sangre, la quinta, que arrancará este martes en La 1 (22.35) con un especial sobre la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. En él, participarán Beatriz Cortázar, Rosa Villacastín, Nacho Gay, Nacho Montes y Susana Uribarri.

"Yo creo que hasta Navidad llegan", dice el presentador, muy ilusionado con este programa producido por Tesseo. En las próximas semanas, Massiel, Mecano y Camarón de la Isla serán los protagonistas. "Desde que volví en enero de mi año sabático, me han ido hablando de cosas, pero ninguna me hacía especial ilusión. Pero la verdad es que quiero trabajar ya por ilusión, no por dinero", asegura.

González confiesa vivir "desde la distancia" todos los cambios que se están llevando a cabo en el grupo de comunicación con sede en Fuencarral. "Cuando yo empecé en Telecinco fue apoyando una etapa nueva en la que se quería dejar atrás la imagen de televisión de las Mamachicho", recuerda. "Los espectadores somos caprichosos y las teles tienen ciclos".

¿Cómo afrontar debutar en Lazos de sangre con Tamara Falcó?

Está bien empezar con este personaje y esta saga porque es actualidad. Tamara es una persona que es muy popular desde hace no muchos años, pero ella ya tiene una edad, con lo cual, tenemos material para repasar su biografía audiovisual y la de su madre y la de su padre. Ese va a ser el núcleo central del programa. Luego, en plató voy a tener a personas que conocen muy bien tanto a Tamara como Isabel Presyler. De hecho, un familiar de Tamara también. Yo creo que desde todos estos puntos de vista nos vamos a hacer una idea de cómo es el, no el personaje sino a la persona.

¿Crees que falta mucho por descubrir o que lo sabemos todo sobre ella?

No lo sé. Dicen que lo más interesante es lo que no se cuenta. Yo, por ejemplo, no tengo la percepción de que lo sepa todo, tampoco sé si hay que saberlo todo, pero que sabremos algo más de lo que se sabe, seguro. Entre los testimonios que hay en el documental, las personas que vienen al plató, más información sobre la relación de ella con su madre, la que tenía con su padre, con su ya marido, su vocación religiosa... Todo eso se sabe, pero no se conoce lo suficiente.

¿Les auguras éxito y felicidad para muchos años a Tamara e Íñigo?

Yo creo que a Navidad llegan. Uno no sabe. ¿Es un éxito un matrimonio de 25 años? Si hay amor sí. Si lo que hay es rutina, no lo es. Es un error porque solamente vamos a vivir y no puedes perder 25 años con alguien que te aburre. Yo no tengo elementos para pronosticar el futuro, pero si se casan será que se quieren, y si se quieren, a partir de ahí, pueden ambos quererse más cada día. Y si no es así, pues oye, se resuelve y ya está. Mira, la madre de Tamara ha tenido varias parejas.

¿A Tamara la conoces personalmente?

Sí, sí. La he hecho varias entrevistas. En Hay una cosa que te quiero decir, ella quería que yo me bautizara. Cuando se enteró de que no estaba bautizado, le entró el 'mal de tierra'. Y también fuimos vecinos. Durante unos años vivíamos muy cerca, en Jorge Juan, y me la encontraba comprando en la farmacia. Siempre he tenido buen rollo.

¿Por qué aceptaste la propuesta de Lazos de sangre?

Primero, porque es un programa que tiene prestigio. Y luego, porque cuando un formato es conocido por el público, la mitad de mi trabajo lo tengo hecho y porque está bien hecho. No puedes decir que no a un programa como este.

¿Por qué te habían ofrecidos programas en estos meses, no?

A ver, yo estuve durante un año totalmente out porque me cogí un año sabático. Cuando volví, a partir de enero, tampoco 100 programas. Sí, me han ido hablando de cosas, pero que ninguna me hacía especial ilusión. Pero la verdad es que quiero trabajar ya por ilusión, no por dinero.

Vuelves a TVE en verano, como cuando presentaste La Palmera...

Este programa empezó en 1985 era de verano, de tres meses. Duró seis años porque se emitió en el circuito catalán de TVE durante un año y luego pasó a TVE. Iba detrás de unos culebrones que eran La dama de rosa y Cristal. Estas novelas daban como un 70% de audiencia. Ir pegado a ellas, me dejaban muchos espectadores.

¿Cómo vives todos los cambios que se están produciendo en Mediaset?

Lo vivo desde la distancia. La televisión son ciclos y caprichos. Si ahora hay que cambiar de ciclo... ya se hizo, ¿eh? Cuando yo empecé en Telecinco fue apoyando una etapa nueva con [Manuel] Villanueva y [Maurizio] Carlotti que quería dejar atrás la imagen de televisión de las Mamachicho. Empezamos a hacer programas que eran experimentos como Moros y Cristianos. El ciclo empezó hace 25 años, han pasado 25 años, y entiendo que se quiera cambiar. Te hablaba del 70% de audiencia que daba esa novela de la tarde. Pero las novelas, que algunas de ellas vuelven a tener éxito, durante los 2000 pasaron una crisis y la gente no las veía. Los concursos, durante épocas se han llevado y durante otras, no funcionaban. Y ahora vuelven a funcionar. Los espectadores somos caprichosos y las teles tienen ciclos.

¿Se ha agotado la fórmula de los famosos en los concursos?

Es que no lo sé. A ver, yo cuando he hecho los realities con famosos yo me he preguntado por qué son famosos. Y son famosos porque salen en la tele. Esta es la razón. Lo son porque a un público determinado les gusta y lo siguen. Lo único que no va a pasar de moda nunca son los informativos y los deportes. Lo demás, tendrá sus ciclos.

¿Qué opinión te merece el final de Sálvame?

Desde la distancia. Sálvame es un programa que nació como La Palmera para cubrir un hueco en late nigth en verano después de Supervivientes. Lo único que sabes seguro cuando empiezas un programa es que un día se va a acabar. Menos a Saber y ganar, a todos los programas les va a pasar. Si no tienes muy buena suerte, te quitan a las dos o tres semanas. Si eres un prodigio estás 14 años en antena.

¿Has hablado con Jorge Javier en las últimas semanas?

No, si está missing. Totalmente.

¿Y con Paolo Vasile?

No, si cuando he vuelto ya no estaba. No, no, es que yo me voy y lo desmontan todo.

¿Tu intención es quedarte en TVE?

Tú sabes que en esta profesión hacer planes es tan inútil. A mí me gustaría hacer 100 Lazos de sangre. Haré 100 o haré 3. Depende de la acogida del público, de lo que te pongan las otras cadenas a la misma hora, espero que no pongan a Eddie Murphy. Carpe Diem.

¿Qué personajes te gustaría tratar en el programa?

Te soy sincero, aunque esto es una carta a los Reyes Magos que sé que no va a llegar. Me gustaría tener al papa Francisco. ¿Tú crees que va a venir? No sé. Tamara me puede abrir puertas... Michelle Obama me fascina. Es la única candidata posible del partido democráta americano para las próximas elecciones. Me parece lo más.

