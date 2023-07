TheGrefg recuerda su entrevista en ‘El Hormiguero’ en 2021: “Me di cuenta de que había ido a una matanza”

El streamer TheGrefg ha visitado el programa The Wild Project de su compañero Jordi Wild, y uno de los temas que han tratado es la entrevista que Pablo Motos le hizo en El Hormiguero en febrero de 2021. Su presencia en el magacín nocturno de Antena 3 tuvo lugar en el momento que se debatía mucho sobre los creadores de contenido que fijaban su residencia en Andorra para pagar menos impuestos, o como dice TheGefg, “era Trending Topic todos los días”.

“Tú venías como un mono de feria, porque la gente mayor no sabe quién eres, te ve como el niñato ricachón que va a El Hormiguero a hablar de no pagar impuestos. Era el momento crítico del tema. Yo fui solo con Iker Jiménez porque es amigo mío y sabe tratar estos temas, pero los demás iban a degüello, parecía que El Rubius había matado a su madre”, expresaba el futuro presentador de Un, dos, tres sobre aquel encuentro.

Para TheGrefg había algo de ilusión en charlar con Pablo Motos, porque El Hormiguero era “un programa que consumía mucho de pequeño”, pero no parece guardar demasiado buen recuerdo de la visita. “TheGrefg en El hormiguero era traer a un youtuber de Andorra para preguntarle sobre esas cosas. Me hicieron una entrevista bastante abierta, aunque Pablo Motos estaba ansioso por preguntarme sobre ello”, explica el joven, que quiso aprovechar uno de los programas más vistos de la televisión para “dar visibilidad a que puedes vivir en Andorra y no ser un asesino, porque en ese momento se estaba poniendo la cosa tan turbia que todo lo que veías eran críticas”.

David Cánovas Martínez, nombre real de The Grefg, sí quedó satisfecho, a pesar de todo, con su intervención. “Para mí, aquel discurso que di fue uno de los mejores que he hecho en público. Sorprendentemente, de un tema tan polémico y tan criticado, la mayoría de comentarios que recibí sobre lo que dije fueron de sorpresa, reconociendo que había dado una visión que los medios de comunicación no daban”, afirma el andaluz afincado en Andorra.

“Pablo me preguntó que a dónde iría si me tuviera que operar, y yo justamente me acababa de operar en Andorra”, continúa diciendo en otro momento de la charla con Jordi Wild. Y es que esperaba de su paso por El Hormiguero hacer experimentos y pasárselo bien, y no poner en juicio la imagen de todos los que se dedican a lo mismo que él. “Sabía que me iban a preguntar por Andorra y tenía que dar una respuesta buena, comunicar bien. ¿Qué podía decir? Me nutrí de muchas opiniones, de gente que opinaba tanto en positivo como en negativo de Andorra. Cuando él me hizo la pregunta, le pedí responder de manera extendida”, continuó explicando.

Jordi Wild opinó que “iban a maldad” con esa pregunta. “Cuando lo vi desde fuera me di cuenta de que había ido a una matanza. Estaba en un sitio y me estaban tirando cuchillos”, continuaba explicando TheGrefg, que reconoce que le han invitado más veces “pero no tengo intención de volver por el momento”.

