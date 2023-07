Telecinco elimina ‘La traición’ de la noche del miércoles y emitirá la película ‘Si yo fuera rico’

La incesante promoción de la llegada de la serie turca La traición a Telecinco no ha dado sus frutos. Y con solo una entrega emitida, esta producción va a desaparecer de la principal cadena de Mediaset, tras su discreto estreno el pasado miércoles. Según se puede comprobar en la parrilla de la emisora, el próximo 12 de julio el prime time estará dedicado al largometraje Si yo fuera rico, y no a la ficción turca, tal como estaba previsto.

Hay que destacar que a pesar de estar anunciándose desde hacía tres meses, La traición debutó con un escaso 6,8% de cuota de pantalla y no superó la barrera psicológica del medio millón, firmando así 494.000 seguidores de media. La competencia del pasado miércoles era bastante dura, pues la final de Mask Singer: adivina quien canta, en Antena 3 arrasó con un 20%. En La 1, la película King: La isla de la calavera no fue mal de todos modos, y se quedó con un 10,5%.

Con La traición, Telecinco quería volver a apostar por una telenovela turca, algo que tan buenos resultados ha dado a Antena 3 en los últimos años. Sin embargo, ha vuelto a repetirse la historia, y han tenido que retirar la serie, tal como sucedió con Love is in the air dos años atrás. Ahora falta comprobar cuál va a ser la estrategia de Mediaset, si emitirá La promesa en una nueva franja horaria o si se lo llevará a Divinitiy, canal que dedica gran parte de su programación a las novelas.

Así es ‘La traición’

Tres destacados nombres de la interpretación turca -Hatice Sendil (Una parte de mí), Ismail Demirci (Yildiz, un amor indomable) y Sera Kutlubey (Hercai)- encarnan a los protagonistas de este triángulo amoroso en esta adaptación turca de la serie coreana The Queen’s House. Ambientada en Estambul, La traición es un apasionante relato de amor, deslealtad, venganza e intriga dirigido por Murat Öztürk.

Neslihan, miembro de una influyente saga familiar propietaria de una prestigiosa firma de calzado, es una mujer que disfruta de una vida aparentemente idílica junto a su marido Murat y sus dos hijos pequeños. Damla, por su parte, es una joven diseñadora que mantiene una relación con Murat y que ha decidido poner en marcha un estudiado plan para hacerse amiga de Neslihan y entrar en su vida.

Un día, Neslihan tiene un problema de salud y Damla casualmente es la persona que la ayuda. En agradecimiento, la invita a vivir en la casa de invitados de su propiedad, ignorando quién es en realidad. Aprovechando esta situación, Damla se inmiscuirá en su vida familiar y de pareja con un único objetivo en mente: romper ese matrimonio. Tras descubrir posteriormente que su esposo la ha traicionado, Neslihan sacará fuerzas para seguir adelante y luchar denodadamente por su familia y por sus hijos.

