Así es 'La traición', el potente thriller con el que Telecinco apuesta de nuevo por las series turcas en prime time

Allá por enero de 2021, Telecinco buscó seguir la tendencia de Antena 3 y apostar por la emisión de series turcas en su prime time. Lo hizo con la comedia romántica Love Is in the Air, una encantadora producción protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin cuyos discretos datos de audiencia provocaron que el canal principal de Mediaset no se volviera a atrever a estrenar una ficción otomana en horario de máxima audiencia... hasta ahora.

Telecinco lo vuelve a intentar con La traición (İyilik). Dirigida por Murat Ozturk y escrita por Ozge Korkmaz, está protagonizada por Hatice Şendil, İsmail Demirci, Sera Kutlubey y Perihan Savaş. Se trata del remake de la serie surcoreana Show Window: Queen's House y narra cómo la idílica vida de Neslihan Arkun (Şendil) se derrumba. Una mujer que tiene todo lo que podía desear con su marido, Murat (Demirci), y sus hijos.

Sin embargo, todo cambiará el día en el que se enferme en el gimnasio. Neslihan es salvada en ese momento por Damla (Kutlubey), una misteriosa joven con la comenzará a trabar una amistad. Poco tiempo después, Neslihan descubre que su nueva amiga tiene una aventura con un hombre casado. A pesar de los prejuicios, decide apoyar a su amiga en este amor imposible. Sin embargo, lo que no sabe es que el tipo con el que está viéndose Damla es su propio marido.

Por qué Mediaset no lleva a Telecinco las telenovelas turcas que más éxito tienen en Divinity

Todo estallará cuando Neslihan descubra la verdad y sienta el dolor por la doble deslealtad. Será en ese momento, cuando Neslihan deba elegir entra ser buena y cuidar de sí misma y de sus hijos. Telecinco lleva ya un tiempo promocionando la ficción, sintiendo así su estreno como inminente (hasta el punto de que se ha especulado con que se lanzará tras el final de Supervivientes y se enfrentará los domingos a Secretos de familia, algo no confirmado hasta el momento).

A diferencia de Love Is in the Air, hay que tener en cuenta varios factores que pueden hacer de La traición ese éxito turco que tanto necesita Telecinco. Lo primero, la temática de la ficción de Fox Turquía la enmarca en el género del drama y del thriller. Su premisa recuerda a la de Infiel, uno de los éxitos de Antena 3 y que sentó las bases para ver un tipo de ficción otomana atrevida y diferente a los típicos melodramas familiares.

La traición toca un tema muy espinoso, tanto la infidelidad como la de apoyar a una persona en ella. No serían polémicos de ser una ficción de Estados Unidos, España o Francia, pero está hablándose de Turquía, donde las series deben ser 'recatadas' y dónde productoras extranjeras que quería invertir en ficción otomana tuvieron que llevarse sus propuestas a otros mercados por censura, como fue con el caso de Si lo hubiera sabido, creada por Ece Yörenç, artífice del éxito internacional Fatmagül, en la que había un personaje secundario LGBT al cual las autoridades turcas pidieron eliminar para poder rodar en el país.

Precisamente el ser una ficción atrevida y que ha causado polémica en su país de origen le puede beneficiar, al tener esa imagen de serie turca fuera de lo convencional. En un momento en el que el público español está más que habituado a las ficciones otomanas, éste se vuelve más exigente con sus historias. Eso se refleja en cómo Antena 3 elige qué títulos pasan por Antena 3 y cuales por Nova.

Una segunda oportunidad para las series turcas en Telecinco

La traición tiene madera de serie de prime time porque, precisamente es el remake de otra ficción que provocó sensación en el horario de máxima audiencia de su país de origen. Show Window: The Queen's House, serie de Corea del Sur producida por Channe A y Wavve y que tuvo el honor de ser una de las series dramáticas con mayor porcentaje de audiencia del país asiático, llegando a tener un índice del 10.335%, según datos de Nielsen, para su episodio final, siendo la serie más vista de la historia de Channel A.

Ahora bien, la historia, la temática y el tono de La traición atraen. Sólo falta la última pregunta, ¿cuándo se verá en Telecinco? El día que el canal de Mediaset elija será fundamental. Se lleva tiempo rumoreando que será el domingo cuando se emita, esperando al final de Supervivientes.

En caso se termine confirmando, esto se traduciría en un enfrentamiento entre Telecinco y Antena 3, pues coincidirá en franja con Secretos de familia. La ficción protagonizada por Kaan Urgancıoğlu y Pınar Deniz justo está en horas bajas respecto a datos de audiencia (lo que le debería a Antena 3 replantear su estrategia con la serie). De ahí, fuese lógico que Telecinco quisiera contraatacar con una ficción potente.

Eso sí, lo que tiene que hacer Telecinco con La traición es evitar que se convierta en un comodín como pasó con Love Is in the Air y que su día de emisión se mantenga, para que el público pueda ubicarla fácilmente.

