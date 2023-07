Caballito de Mar, Gorila, Gallo y Ratita, en la final de 'Mask Singer': todas sus pistas y los nombres que se barajan

Antena 3 despide este miércoles la tercera edición de Mask Singer. El programa de las máscaras ha sido uno de los éxitos de la temporada dominando con puño de hierro de principio a fin, al promediar un estupendo 16,7% de share. Aunque el dato está lejos del obtenido en la primera entrega (23,6%), es más que suficiente para que la cadena de Atresmedia doblara a las ofertas de la competencia.

De hecho, el canal se reservó la final para este miércoles al emitir un refrito la semana pasada -que también lideró el prime time- para que el share se contabilice en julio, un mes en el que el consumo televisivo sufre un acusado descenso debido a que muchos españoles ya han comenzado sus vacaciones de verano. Mask Singer se enfrentará al estreno de La Traición, el nuevo intento de Telecinco con la ficción turca.

El formato producido por Fremantle y presentado por Arturo Valls se despide tras una edición en la que sus galas han sido mucho más dinámicas gracias, en parte, a varias novedades, como 'el delatador'. Además, Ana García Obregón y Mónica Naranjo han encajado muy bien en el equipo de investigadores, en el que repetían Los Javis. Por poner un 'pero', el programa acababa casi a la una de la madrugada.

Mask Singer, cuya cuarta temporada se grabará en septiembre, ha mantenido el listón de los famosos que se han atrevido a meterse debajo de las 16 máscaras que han participado. Ha habido estrellas internacionales como Tori Spelling (Arlequín), Bo Derek (Sirena) o Valeria Mazza (Matrioska); deportistas como Arantxa Sánchez Vicario (Faraona), Feliciano López (Esqueleto) y Miguel Torres, que junto a Paula Echevarría ha integrado la primera máscara doble del programa (Alienígenas).

También ha habido muchos rostros conocidos en nuestro país, para todos los públicos: las emblemáticas Alaska (Hada); Ana Milán (Cupcake); Naty Abascal (Banderilla); la influencer Dulceida (Bebé); el youtuber El Rubius (El Tigre) y hasta una leyenda viva de la radio como José Ramón de la Morena (Gnomo). Pero, ¿quién está detrás de las máscaras de Gallo, Ratita, Gorila y Caballito de Mar, los finalistas de la tercera edición? Repasamos sus pistas y todos los nombres que suenan.

Caballito de Mar

Caballito de Mar debutó con I Kissed a girl y maravilló a todos con It's my life después. Pero el tema con el que logró colarse a la final fue One way or another. Sin embargo, es una de las máscaras que más ha descolocado a los investigadores, pues se han lanzado todo tipo de nombres: Estefanía de Mónaco, Sonia Monroy, Elsa Pataky, Sabrina... En redes sociales las teorías han apuntado alto al mencionar a estrellas como Pamela Anderson, Kim Kardashian o Sharon Stone. Sus pistas son:

- Caballito de Mar ha intervenido siempre en inglés, aunque su acento despista. Eso sí, llegó a decir que cuando habla francés "las aguas se vuelven más azules".

- "Me encanta sumergirme y descubrir nuevos mundos. Ser una conquistadora está en mi naturaleza".

- "Puedo presumir de que una de las grandes estrellas del mundo entero quisiera sumergirse en el mar para nadar conmigo".

- Caballito de Mar ha presumido de tener amigos por todo el mundo.

- "Debo confesaros que he estado muy cerca de los premios Óscar".

- "Me he convertido en un especialista en redes, navego entre ellas como un profesional".

- Hizo hincapié en los tesoros: "Éxitos muy importantes que he logrado a lo largo de mi carrera y que guardo a buen recaudo".

Gorila

Gorila es una de las máscaras que más simpatía han despertado en Mask Singer 3. En el escenario, ha versionado dos temas de Sebastián Yatra, Tacones rojos y Pareja del año; también hizo de Riton y Nightcrawlers con Friday y de Loquillo con El Rey del glam. En cuanto al famoso que se esconde debajo, los investigadores han disparado nombres de deportistas de la talla de Carlos Sainz, Guti o Iker Casillas. También se han mencionado a Dabiz Muñoz, Jesús Calleja y Pedro García Aguado. Las pistas de Gorila son las siguientes:

- Se ha mostrado siempre como un verdadero motero.

- Ha vivido grandes momentos con John Travolta.

- "No me gusta estar solo ante el peligro".

- "Estoy acostumbrado a ganar", dijo mientras ponía una lavadora con ropa de color rojo. En una camiseta se pudo ver un coche.

- Gorila habló de su "menú especial" con el que deleita a los invitados.

- En su última aparición, contó con un ventilador que lo tenía activado en luna creciente y, más tarde, lo cambió a luna menguante.

Ratita

Ratita participó como máscara invitada, pero se ganó su puesto como concursante de pleno derecho. El animalito tiene un desparpajo soberbio en el escenario, tal y como ha demostrado al versionar el Strong Enough de Cher; Thinks de Aretha Franklin o Total Eclipse of the Heart de Bonnie Tyler. ¿Y qué nombres se barajan? La más repetida ha sido Victoria Abril, pero también han salido a la palestra Beatriz Luengo, Carmen Maura y Carmen Calvo. Sus pistas son:

- "Me suelo pasear por los salones más importantes del mundo", dijo confesando ser una amante del queso.

- Tiene buen oído y es capaz de bailar como Michael Jackson.

- También marca tendencia, aunque es poco común.

- "Voy a acicalarme un poquito, que las ratitas somos de lo más coquetas".

Gallo

El rey del corral apunta fuerte, pero su voz ha despitado tanto que los investigadores no tienen claro si se trata de un hombre o una mujer. A lo largo de su concurso, Gallo ha cantado La del Pirata del Cojo, de Joaquín Sabina; Como Camarón, de Estopa; Do Ya Thinks I'm Sexy de Rod Stewart y Venezia, de Hombres G. Santiago Segura, Karlos Arguiñano, Anabel Alonso y Paz Padilla son los nombres que se han barajado. Mientras tanto, las pistas que ha ido dejando Gallo son las siguientes:

- Es una persona muy fiestera y se define como el rey de la pista.

- El optimismo y él van siempre de la mano. Viendo las cosas siempre de otro color.

- Su objeto más preciado, el huevo de oro, con una 'a' en el medio.

- Afirma tener un plumaje muy especial y, por eso, no solo vive de su cresta.

- Lo más raro de todo es que no es un gallo con una sola vida, él tiene siete vidas.

