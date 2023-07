'Código 10' y las imágenes del asesinato a una anciana: el programa sí pidió consentimiento a la familia

Código 10 se vio envuelto en una agria polémica este martes. El programa de sucesos que presentan Nacho Abad y David Alemán fue criticado duramente en redes sociales después de emitir las imágenes del asesinato de Amelia, una anciana dependiente de 92 años, a manos de su cuidadora el 20 de noviembre de 2021.

El espacio arrancó su emisión con la grabación de la cámara situada en la habitación de Amelia. En ella, los espectadores de Cuatro vieron cómo la asistenta asfixia a la mujer, poniéndola un cojín sobre las vías respiratorias. También escucharon cómo la mujer agoniza y la reacción posterior de la cuidadora.

Además, el programa también emitió la secuencia cuando la asistenta da la voz de alarma a la hija de Amelia a la mañana siguiente de los hechos, ocurridos el 20 de noviembre de 2021, así como la intervención de los sanitarios que únicamente pueden certificar la muerte.

La polémica surge porque Roberto, el hijo de la víctima, intervino en el programa a través de videollamada asegurando que la familia no había dado el consentimiento para la emisión de dichas imágenes. "Permiso a mí no me lo habéis pedido. Eso lo habéis sacado del sumario. Y permiso a la familia de emitir estas imágenes no lo habéis hecho", recriminó Roberto, a lo que Abad espetó: "Me dice el director que te habíamos comentado que íbamos a emitir las imágenes y que tú habías dado el visto bueno".

"Vamos a ver, que me ibais a entrevistar, sí. Pero que ibais a emitir estas imágenes así de duras... Es la idea del director... pero emitidas ya están emitidas", aseguró el hijo de la víctima, a lo que Nacho Abad, algo apurado, se vio obligado a "pedir disculpas" por lo sucedido.

Nacho Abad, obligado a aclarar lo ocurrido

Sin embargo, minutos más tarde, Nacho Abad hizo un importante inciso al aclarar que Código 10 sí tenía permiso de Roberto para la emisión de dichas imágenes. "Este programa había hablado con el hijo para pedirle permiso. Él nos ha dicho que no se lo habían pedido en directo", empezó diciendo.

"Hemos hablado con él y nos ha dicho que, en realidad, sólo había visto el vídeo en una ocasión, que se ha quedado en shock al volver a ver las imágenes de su madre, pero y lo digo bien claro, para que las personas de las redes sociales que nos critiquen lo tengan claro, Roberto ha dicho que está contento con la emisión del vídeo porque se ve la cara de la asesina de su madre".

"Finalmente, Roberto, aunque no haya recordado que nos dio permiso, se ha puesto en contacto con nosotros para aclarar el malentendido, e insiste en que está contento de que se haya visto el rostro de la asesina de su madre", terminó de decir Abad, a lo que Alemán puntualizó: "Es decir, que esas imágenes que estamos viendo sí que han sido autorizadas por Roberto para que las pudiéramos emitir".

