Mínimo de audiencias de 'Love is in the air': ¿Ha llegado el momento de retirarla de Telecinco?

Love is in the air sigue perdiendo adeptos en su emisión en abierto en Telecinco. Tantos que en la emisión de este martes cayó por debajo del millón de espectadores (939.000), algo que no sucedía desde el pasado 20 de enero.

Entonces, sin embargo, la comedia romántica turca anotó apenas 927.000 espectadores debido a que su comienzo se retrasó a las 23:30 horas por la prórroga del Alcoyano- Real Madrid de la Copa del Rey.

El motivo de esta nueva caída está claro. Y es que, además de su enfrentamiento a Mujer, que este martes despedía a otro personaje protagonista, la pasada semana se estrenaron MasterChef y Tierra de Nadie.

Antes del estreno de ambos formatos, Love is in the air había anotado en la semana previa un 11,5% y 1.266.000 espectadores. Sin embargo, ya la semana pasada caía a un 10,5% y 1.109.000 espectadores.

Estos datos han hecho que Telecinco cayera este martes a un 11,8% en prime time, muy lejos de Antena 3, que anotó un 18,1%, y dos décimas por debajo de La 1 de TVE (12%).

El caso de 'The Good Doctor'

De ahí que ahora surja la duda de si podrá Mediaset España mantener mucho más tiempo Love is in the air en la noche de los martes con estos datos que terminan lastrando su media diaria.

Pues si nos fijamos en los datos que hacía Telecinco el pasado año en la noche de los martes, en las que emitía The Good Doctor, vemos que la serie americana tampoco obtenía mejores datos.

De hecho, la principal cadena de Mediaset España mantuvo la ficción incluso tras caer por debajo del 5% de cuota de pantalla y los 800.000 espectadores.

Por tanto, teniendo en cuenta estos datos y que el bajo coste de Love is in the air, todo hace indicar que Telecinco no tendrá inconveniente en mantener la serie turca en antena.

