Vicente Vallés vuelve a rozar los 4 millones a pesar del Alcoyano-Real Madrid

Ni la derrota del Real Madrid frente al Alcoyano en la prórroga de los dieciseisavos de la Copa del Rey evitó este miércoles que Antena 3 volviera a ganar el día frente a Telecinco y lograra las dos emisiones más vistas del día.

La segunda edición de Antena 3 Noticias 2, con Vicente Vallés y Esther Vaquero al frente, se convirtió en lo más visto del día al rozar los 4 millones de espectadores con un 21,4% de cuota y 3.974.000 espectadores, según datos de Kantar.



Después, la visita de Rosario Flores a El Hormiguero hizo volar al programa presentado por Pablo Motos al reunir a 3.331.000 espectadores y un 17,8% de cuota de pantalla.

Ambas ofertas superaron así ampliamente a los primeros 90 minutos del encuentro de fútbol, que se conformó con un 14,6% de la audiencia y 2.747.000 espectadores. Ya en la prórroga, el partido se disparó a un 20,7% de share y 3.447.000 espectadores.



Sin embargo, este dato fue insuficiente para hacer bajar a Mujer, que apenas perdió espectadores respecto a las emisiones del lunes y el martes (2.261.000 espectadores) y consiguió mejorar su cuota (20,3%) al alargar su emisión hasta la 01:30 horas.

Aplastó así a Love is in the air, la comedia romántica turca por la que está apostando fuertemente Telecinco durante las últimas semanas. La ficción cayó a 934.000 espectadores, pero batió su récord en cuota (12,3%) al alargar su emisión hasta las 02:15 horas.

Tampoco corrió mejor suerte el segundo capítulo de La Caza. Tramuntana. La serie de La 1 sufrió la fuerte competencia y cayó a un 6,9% y 1.254.000 espectadores. Suma además 144.000 espectadores más en diferido. El capítulo de hace una semana acumula 1.733.000 espectadores.

Mientras, el estreno de Horizonte en Cuatro, que se alargó hasta las 01:50 horas, se saldó con un 6,9% de cuota de pantalla y 744.000 espectadores.

Por otra parte, la emisión no informativa más vista del día fue una jornada más Pasapalabra. El concurso presentado por Roberto Leal sigue imbatible y congregó a un 22,6% de cuota y 3.661.000 espectadores gracias a los vibrantes duelos entre Luis y Pablo.



También a destacar el dato de la primera edición de Antena 3 Noticias. El informativo presentado y dirigido por Sandra Golpe logró su mejor dato de temporada al congregar a un 20,9% de cuota y 3.047.000 espectadores.

Con estos datos, Antena 3 consiguió liderar el día con un 15,7% por el 15,4% de su rival Telecinco. La cadena de Atresmedia promedia en el mes un 13,7% por el 12,9% de la de Mediaset.