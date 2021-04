Los continuos cambios de horario de 'Love is in the air' que explican su poco éxito en España

Este 11 de abril se cumplen 4 meses de la llegada a nuestro país de Love is in the air. La comedia romántica turca se convertía en una de las primeras bazas del año de Telecinco, cuyo objetivo con ella era claro: repetir el éxito de Mujer y Mi hija en Antena 3.

Sin embargo, después de más 30 emisiones, se puede decir con rotundidad que Love is in the air no ha conseguido enamorar a la audiencia o, al menos, no a la esperada. Y es que ese 11 de enero, la serie arrancaba con 1.336.000 espectadores y un 7,3% de cuota de pantalla. En su última emisión, el 6 de abril, la serie promediaba un 10,7% y 1.378.000 espectadores, prácticamente el mismo número de fieles.

Unos datos que no deberían sorprender a nadie, teniendo en cuenta las trabas que ha puesto Telecinco para fidelizar a los espectadores en unos horarios y días de emisión concretos. Al contrario de esto, una máxima importantísima en televisión, Love is in the air se ha paseado por distintos horarios en la parrilla de Telecinco.

'Sen Cal Kapimi' ('Love is in the air')

La serie arrancó como oferta de access prime time, en forma de telonera del producto principal de la noche, de lunes a miércoles. En sucesivas semanas, aunque seguía emitiéndose en esas noches, el horario de inicio oscilaba entre las 22:00 horas o las 22:50 horas en función de las necesidades de la cadena, como la emisión de partidos de fútbol.

Posteriormente, la serie fue perdiendo huecos en prime time. Primero con la llegada del debate de La isla de las Tentaciones a los lunes, despareciendo por tanto de la primera noche de la semana. Así, Telecinco fijaba la emisión semanal de la comedia en martes y miércoles a inicios de marzo. Algo que no duraría mucho, puesto que nuevamente las necesidades de programación de la cadena llevaba a acelerar el final de La isla de las Tentaciones, y a emitir galas del reality también en la noche del miércoles.

De esta forma, el martes se ha convertido en la única noche de emisión de la comedia romántica. Pero ojo, después de semanas comenzando a las 22:00 horas, a partir de este martes lo hará una hora después, a las 23:00. ¿El motivo? La llegada de Supervivientes y la emisión de Tierra de nadie.

Y no es la primera vez que esto ocurre. En plena emisión de La isla de las Tentaciones la cadena programó durante varias semanas un especial titulado Hay más imágenes, que retrasaba el inicio de la serie también a las 23:00 horas.

Al final, la sensación que deja la cadena de Mediaset con esta serie es que no ha sido más que un parche para ocupar huecos vacíos de parrilla. A pesar de su importante legión de fans, que acuden a la serie sin importar hora o día de emisión, Telecinco no ha logrado fidelizar a otros espectadores ni convertir en un verdadero éxito de audiencias a una serie que, por otro lado, sí arrasa en redes sociales.

El modelo de Antena 3 con 'Mujer'

Piril iniciará una nueva guerra este martes en 'Mujer' al enviar las fotografías de Sirin y Sarp a Bahar

En contraposición a esto nos encontramos el caso de Mujer, en Antena 3. El drama turco desembarcaba en julio de 2020 en la cadena principal de Atresmedia y desde entonces se ha convertido en uno de los buques insignia de la cadena.

Y es que a diferencia de Love is in the air, el horario de Mujer apenas ha sufrido variaciones a lo largo de todos estos meses. Antena 3 ha conseguido así fidelizar a una buena parte del público, alrededor de 2,2 millones de espectadores, que saben que la serie comienza cada noche, de lunes a miércoles, a las 23:00 horas.

En este caso, la ficción arrancaba con un 12,7% y 1.366.000 espectadores, un dato de seguidores muy similar al del estreno de la serie de Telecinco. Sin embargo, la paciencia de Antena 3 daba sus frutos y pronto comenzaba a mejorar esas marcas. De hecho, lejos de sufrir desgaste, la ficción turca marcaba esta semana uno de sus mejores datos históricos coincidiendo con el final de su segunda temporada: 20,7% de cuota y 2.310.000 espectadores.

FOX paraliza la emisión de 'Love is in the air' en Turquía

'Sen Cal Kapimi' ('Love is in the air')

En cuanto a la emisión en Turquía de Love is in the air, la cadena FOXTV ha anunciado que el capítulo 39 que se emite este próximo sábado 10 de abril será el último de la actual temporada y que la emisión no se retomará hasta el próximo junio.

"Llegaremos al final de temporada en el capítulo 39 por motivos de salud. Sen Cal Kapimi continuará en junio con nuevos episodios donde lo dejó. ¡Quedaos en el camino!", ha comunicado la productora en redes sociales

La razón se encuentra en que el equipo de la serie lleva trabajando sin descanso desde mayo de 2020 -la preproducción comenzó incluso antes en abril de 2020-, y en medio de la pandemia.

De esta forma, cadena y productora podrán darle un final justo a la historia de amor de Eda y Serkan, como así defendió hace una semanas la productora de la serie, Asena Bulbüllosglu, cuando salió al paso para negar las informaciones que hablaban de una cancelación en mayo.

Unos rumores que se acrecentaban con los últimos datos de audiencia de la serie en su país de origen. Según Dizilah, uno de los medios de referencia en Turquía, con el capítulo (böllüm) 37 Sen Cal Kapimi marcaba mínimo histórico, cayendo incluso por debajo de la barrera del 3 en rating al anotar un 2,46 en totales, un 2,62 en AB y un 2,96 en ABC1, en el índice más demandado por los anunciantes.