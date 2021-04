'Dulceida' en 'El Hormiguero' es lo más visto y ‘Mujer’ iguala su máximo histórico

Este martes, Dulceida visitaba por primera vez El Hormiguero. La influencer habló con Pablo Motos sobre su carrera, cómo fue su primer trabajo pagado, o cómo conoció a su mujer, Alba Paul. Una entrevista que captó el interés del público, pues se convirtió en lo más visto de la jornada con 3.093.000 espectadores de audiencia media y el 18,1% de cuota de pantalla. Así se desprende de los datos de Kantar ofrecidos por Barlovento Comunicación.

Lo + VISTO DEL DÍA es @El_Hormiguero de @antena3com con 3.093.000 espectadores de audiencia media y el 18.1% de share.



Un total de 6.427.000 personas vieron en algún momento #DulceidaEH con una fidelidad del 48.1%.#Audiencias 📺📊 pic.twitter.com/NOWtTXQ5PI — Barlovento Comunicación (@blvcom) April 7, 2021

Por lo demás, la noche de este martes 6 de abril ha dejado pocas sorpresas en audiencias. Y es que en el duelo de las series turcas, Antena 3 volvió a dominar con comodidad sobre Telecinco, en la línea de las últimas semanas.

Y es que Mujer anotaba un 20,7% de share y 2.310.000 espectadores, lo que supone una subida en miles de espectadores respecto a la pasada semana, a la vez que iguala su máximo histórico en cuota.

#Audiencias I



💥💥#Mujer6Abr sigue imparable e iguala su RÉCORD HISTÓRICO con un 20,7% de cuota



🏆 LÍDER absoluta y LO+VISTO una noche más con 2.310.000 espectadores



📈 A más de nueve puntos de distancia sobre su competidora



👥 Y con 4,7 M de contactos pic.twitter.com/Ii8TrZcfBH — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) April 7, 2021

Por su parte, en Telecinco, Love is in the air tuvo una media del 10,7% con 1.378.000 espectadores con sus dos episodios, lo que significa una pequeña bajada respecto al anterior martes. En coincidencia, la serie de Antena 3 saca 9,3 puntos y 1.035.000 espectadores de ventaja.

Ayer #LoveIsInTheAir6A de @telecincoes a las 22H. consigue el 9.6% de share y 1.632.000 espectadores de audiencia media.



A las 23H. alcanza el 11.5% de cuota de pantalla y 1.266.000 espectadores de audiencia media. #Audiencias 📺📊 pic.twitter.com/i6sZp7X6WV — Barlovento Comunicación (@blvcom) April 7, 2021

Tras la despedida de La noche D, de Dani Rovira, La 1 emitió en su prime time una película, Caos, un thriller del año 2005 protagonizada por Jason Statham y Ryan Phillippe. La cinta logró 1.151.000 espectadores de media y un 14,8% de media.

Mientras, en La 2, se estrenaba Rutas bizarras, un nuevo programa para descubrir España con Marta Hazas y Xosé A. Touriñán, y que tuvo Galicia como primera parada. El programa debutó con un 2,7% de share y fue seguido por 459.000 espectadores. A continuación, Un país para reírlo, con Goyo Jiménez, sube hasta el 3,6% y 529.000 espectadores.

El aguacate y la quinoa centraron el reportaje de En el punto de mira, en Cuatro. Ambos productos se han puesto de moda, y España es el principal productor de ambos en Europa. El programa logra su segundo mejor dato del año con un 6,2% de share y 879.000 espectadores. Sube 263.000 espectadores respecto a la entrega anterior.

Del resto de la jornada, hay que destacar que Antena 3 Noticias 2 fue el informativo más visto. Logró 2,8 millones de espectadores y una cuota del 18%, lo que le permite ser el tercer programa más visto del día tras El Hormiguero y Pasapalabra (que anotó 2,9 millones y un 23,6%).