La llamativa coincidencia que une a Bahar de 'Mujer' y Eda de 'Love is in the air'

Mujer y Love is in the air son dos de las series turcas más vistas en España. Las ficciones emitidas en Antena 3 y Telecinco, respectivamente, reúnen en cada uno de sus episodios a millones de espectadores y cuentan con una legión de fans que las comentan en redes sociales.

Ese seguimiento masivo ha llevado a la fama en España a los actores y actrices que forman parte del reparto de ambas series, sobre todo a sus protagonistas. Özge Özpirinçci y Caner Cindoruk de Mujer; y Kermen Bürsin y Hande Erçel de Love is in the air ya son rostros reconocidos en el panorama nacional y buena parte de sus seguidores son españoles.

De lo que pocos espectadores se han percatado es de que las protagonistas femeninas de ambas series tienen algo en común, una llamativa coincidencia que sorprende por tratarse de ficciones que se emiten en cadenas rivales.

Bahar ('Mujer') y Eda ('Love is in the air') son dos de las protagonistas turcas más reconocidas.

Lo que comparten las actrices, no obstante, no tiene que ver con su vida personal, sino con la forma en que se ven -o más bien, se escuchan- sus personajes en España. Y es que Bahar y Eda tienen exactamente la misma voz en el doblaje al castellano.

Ambos personajes son traducidos al español por Pilar Martín, una actriz de doblaje con una amplia trayectoria a sus espaldas y que trabaja para SDI Media, el estudio que se encarga de las voces en español tanto de Mujer y Love is in the air.

Pilar nació en Madrid, tiene 48 años y desde muy pequeña conoció los entresijos del mundo sonoro. "Mi padre fue un gran Técnico de sonido, primero en los estudios Sevilla Films y luego más tarde en Sincronía, así que conozco el doblaje desde que tengo uso de razón", confesaba en 2019 el Salón de Manga de Moguer.

Su primera intervención en una película fue con 12 años en Armados y peligrosos (1986). Ya entonces descubrió su pasión por el doblaje, pero su padre no le dejó seguir trabajando hasta que finalizó sus estudios medios y comenzó a formarse en doblaje con Salvador Arias.

Pilar Martín doblando a Bahar en 'Mujer'. Atresmedia.

Con 21 años, Pilar comenzó a trabajar en exclusiva como actriz de doblaje para películas y series, un ámbito en el que ha logrado convertirse en una reconocida figura. La actriz presta su voz habitualmente a estrellas internacionales de la talla de Miley Cyrus, Ashley Olsen o Raven Symoné. Además, uno de sus papeles recientes más exitosos ha sido el de Arya Stark, la valiente niña de la Casa Stark interpretada por Maisie Williams en la serie Juego de Tronos.

El auge actual de las series turcas ha permitido a Pilar Martín explorar una nueva faceta profesional que ha supuesto todo un reto para su profesión. Adaptar al español los diálogos en turco es una dificultad extra para los actores de doblaje, aunque Pilar ha sabido afrontar con profesionalidad este reto. "Miras a Bahar a los ojos y ella te va dando todo", confesaba en un reportaje publicado en la web de Antena 3 sobre el doblaje de Mujer.