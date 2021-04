'Mujer': ¿Cuándo emite Antena 3 el final de la segunda temporada de la serie turca?

Al contrario de lo que venía haciendo en semanas previas cuando Antena 3 emitía dos capítulos de Mujer por semana divididos en las noches de lunes, martes y miércoles, desde hace ahora dos semanas la cadena emite tres capítulos cada dos semanas.

Esto ha hecho que se haya ralentizado el ritmo de emisión y se haya alargado más la recta final de la segunda temporada de la serie turca protagonizada por Özge Özpirinçci.

De ahí que sus seguidores se pregunten cuándo Antena 3 emitirá el capítulo 64, que pone fin a las tramas de la segunda temporada. Pues bien, según se puede apreciar en la parrilla de la cadena de Atresmedia, todo parece indicar que ese final podría producirse este miércoles 7 de abril o ya el lunes 12 de abril.

Todo dependerá de la estrategia que quiera seguir Atresmedia para competir este miércoles contra la emisión en Telecinco de los episodios 6 y 7 de Rocío, contar la verdad para seguir viva, que se extenderá hasta las 02:30 horas.

El pasado miércoles, Antena 3 emitía 80 minutos de los 120 minutos que dura capítulo 62, por lo que este lunes 5 de abril le quedarían por emitir los 40 minutos restantes del mismo. A esto habría que sumar unos 20 minutos del capítulo 63 para que así se completara una hora de emisión.

Ya el martes 6 de abril, según se puede apreciar en su parrilla y ateniéndonos a que la semana pasada la emisión de Mujer duró 80 minutos, Antena 3 emitiría los siguientes 80 minutos del capítulo 63. No obstante, también podría optar por emitir el resto del metraje (100 minutos) y así dejar el capítulo 64 para el miércoles. Sería además ésta una manera de competir contra Love is in the air, que se emite de 22 horas a 01:00.

De esta forma, la cadena de Atresmedia podría competir frontalmente de 23 a 02:30 horas contra el documental de Rocío Carrasco con el trágico final de la segunda temporada de Mujer. Según la parrilla de Antena 3, Mujer se emitirá este miércoles de 22:45 a 02:30 horas. No obstante, no se especifica cómo será su emisión.

Qué pasa en los próximos capítulos

En el metraje que queda por emitir del capítulo 62 de Mujer, el día de la gran fiesta de Doruk ha llegado. Todos están organizados para los preparativos: Bahar, Ceyda, Enver, Hatice... incluso Sirin.

Mientras Arif duda de si acudir o no, la policía irrumpirá en el barrio. Nisan y Doruk abrirán la puerta a los agentes, en busca de una persona: Sarp.

Ya en el capítulo 63, Sarp se pregunta por qué la policía lo arrestó cuando se dirigía a la circuncisión de Doruk. Este incidente afectó profundamente a Nisan y Doruk, quienes presenciaron cómo la policía se llevaba a su padre. No obstante, tener a Arif con ellos también fue una tranquilidad.

Por último, en el capítulo 64 Ceyda tiene uno de los días más felices de su vida después de que Emre le lleve a Arda. Ver a Arda y Emre juntos hace muy feliz a la joven.

Esta vez, sin darse cuenta de ello, Şirin ha sido fundamental en algo bueno. Algo que hace que Enver vuelva a recuperar la confianza en la joven. Como resultado, ¿qué hará Sirin y qué sorprenderá a todos?

Cuántos capítulos quedan

Hay que recordar que Kadın (Mujer) tiene un total de 81 capítulos divididos en tres temporadas. La primera de ellas está compuesta por 32 episodios, la segunda también por 32 y la tercera es más corta con sólo 17 episodios.

El final de la serie llegaría por tanto en junio, siempre y cuando se emitan tres capítulos cada dos semanas. De producirse cambios y sólo emitirse un capítulo semanal, la extensión de la serie podría ser mayor.

