¿Cuántos capítulos tiene la serie 'Mujer'? ¿Cuántos le quedan?

Desde que Telecinco decidiera apostar por Love is in the air en la noche de los miércoles, Antena 3 ha pasado de emitir dos noches de Mujer a tres (lunes, martes y miércoles) para así evitar que la comedia romántica turca pueda llegar a triunfar en audiencias.

Esto está haciendo que Antena 3 esté consumiendo dos capítulos a la semana ya que la cadena de Atresmedia ha decidido dividir el montaje original turco de 140 minutos, según le convenga por necesidades de parrilla.

De esta forma, los lunes emite la primera parte de un capítulo, los martes la segunda parte de un capítulo y un tercio del siguiente -aproximadamente 45 minutos- y los miércoles el tiempo restante de ese mismo capítulo.

Así, por ejemplo, la semana pasada emitía el capítulo 50 entre la noche del lunes y el martes, y el capítulo 51 entre el martes y el miércoles. Los horarios, eso sí, son distintos, ya que mientras el lunes va de 23:00 a 00:35 horas, los martes va de 22:50 a 00:50 horas y los miércoles de 23:00 a 01:00 horas.

De ahí que los seguidores de la serie revelación se pregunten cuántos capítulos le quedan a este drama centrado en la historia de superación, amor, solidaridad y secretos de Bahar (Özge Özpirinçci) y sus hijos Nisan y Doruk.

Pues bien, con esta forma de emisión, la ficción se mantendrá en antena mucho más tiempo del previsto inicialmente cuando se emitía un capítulo completo por noche.

Hay que recordar que Kadın (Mujer) tiene un total de 81 capítulos divididos en tres temporadas. La primera de ellas está compuesta por 32 episodios, la segunda también por 32 y la tercera es más corta con sólo 17 episodios.

Por tanto, de seguir con este tipo de emisión, el final de esta segunda temporada, se producirá el martes 6 de abril cuando se emita la segunda parte del capítulo 64. Ese mismo día se iniciaría la emisión de la tercera temporada con el primer capítulo.

El final de la serie llegaría por tanto en la primera semana de junio, siempre y cuando se emitan dos capítulos a la semana. De producirse cambios y sólo emitirse un capítulo semanal, la extensión de la serie podría ser mayor.

De qué va 'Mujer'

Estrenada en Turquía el 24 de octubre de 2017, la serie finalizó sus emisiones el pasado 4 de febrero de 2020 tras haberse convertido en todo un fenómeno en el país otomano.

Basada en el drama japonés de Nippon TV Woman: my life for my children, de los mismos creadores que la serie Madre, Mujer cuenta la historia de Bahar (Özge Özpirinçci), una joven viuda con dos hijos que vive en un barrio muy pobre.

Abandonada por su madre cuando era niña, y tras la muerte accidental de su marido Sarp (Caner Cindoruk), tiene que sacar adelante sola a su hija de 7 años, Nisan (Kübra Süzgün), y a Doruk (Ali Semi Sefil), de 4. A pesar de ello, en esta tarea le ayudan su joven vecina Ceyda (Gökçe Eyüboğlu), una mujer de mala reputación, pero de gran corazón, y amigas y compañeras de trabajo como Yeliz (Ayça Erturan), separada de su marido y encargada de criar a sus hijos sola.

Más adelante, debido a su asfixiante situación económica, tras veinte años sin tener relación maternal, Bahar vuelve a contactar con su madre Hatice (Bennu Yıldırımlar), a la que culpa de abandono. Es por ello por lo que Bahar tendrá que hacer frente a los fantasmas del pasado y a su hermana, Sirin (Seray Kaya), una joven sin escrúpulos a la que no conocía y quien mantenía un vínculo muy especial con su difunto marido.

Cuando Bahar se entera de esta traición, el dolor de la pérdida se transforma en ira y su mundo se derrumba. Pero, hay muchos interrogantes en el camino… ¿realmente falleció su marido?