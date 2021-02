3 de 9

Telecinco ha tratado de seguir la estela del éxito de Mujer y Mi hija en Antena 3 emitiendo en su access la serie Love is in the air. Esta producción turca tiene como protagonista a Kerem Bürsin, un atractivo joven pelirrojo que ha causado furor entre los fans de la serie.

El actor también trabaja como modelo y ha protagonizado campañas para multinacionales como la firma de ropa H&M. Su popularidad internacional no ha parado de crecer y ya tiene más de 6,5 millones de seguidores en Instagram.