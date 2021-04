Por qué Telecinco alargó la emisión de 'Love is in the air' y atrasó tanto el estreno de 'El precio justo'

Telecinco anunciaba hace unos días que este lunes 5 de abril estrenaba la renovada versión de El precio justo, a partir de las 22:50 horas, y justo después de la emisión de un capítulo especial de Love is in the air.

Sin embargo, la principal cadena de Mediaset España faltaba a su palabra y no estrenaba el concurso presentado por Carlos Sobera hasta las 23:05 horas, alargando así la emisión de la comedia romántica turca durante unos quince minutos.

Pero, ¿a qué se debe esta decisión de última hora? Por una parte, El Hormiguero no terminó hasta las 23:00 horas, por lo que así Telecinco conseguía evitar el enfrentamiento directo contra el programa de Pablo Motos.

Asimismo, como ya hemos explicado en multitud de ocasiones, la emisión tardía de programas y series hace que mejore su cuota de pantalla, lo que permite vender un mejor titular, y aunque eso conlleve una pérdida de espectadores.

Pero, por otra parte, alargando la duración de Love is in the air, Telecinco conseguía cuadrar la emisión de la serie ya que, de haber terminado a las 22:50 horas, habría tenido que cortar el capítulo 69 a quince minutos de su final.

De esta manera, la cadena pudo emitir la totalidad del capítulo y comenzar este martes la emisión de Love is in the air a partir del episodio 70. Recordemos que esta noche su emisión comienza antes a partir de las 22 horas y se alargará hasta las 01:00 horas. Esto hará que pueda emitir tres capítulos completos: el 70, el 71 y el 72.

Qué ocurre en los próximos capítulos

En el episodio 70, titulado El plan de Selin, en marcha, la nueva de relaciones públicas, Balca, podría convertirse en la nueva amenaza en la relación de Serkan y Eda, que podría hacer tambalear su amor y confianza.

En busca del nuevo socio es el título del capítulo 71. En él, la empresa deberá ganar una licitación y Serkan reunirá a todos para conseguirlo. Trabajando contra reloj, Balca no desaprovechará ni un minuto para acercarse poco a poco a Serkan.

Por último, en el episodio 72 titulado El verdadero amor, aunque Serkan y Balca están cada vez más unidos por motivos laborables, Serkan sabe a quién pertenece su corazón. Pero Eda no se fía de las intenciones de Balca.

