FOX Turquía renueva 'Sen Cal Kapimi' ('Love is in the air') hasta septiembre con 13 capítulos más

Avance en fotos del capítulo (böllum) 37 de 'Sen Cal Kapimi' ('Love is in the air')

Grandes noticias para las fans de Sen Cal Kapimi (Love is in the air). Y es que, a pesar de que la serie ha caído durante las últimas semanas a sus peores datos de audiencia, FOX Turquía ha tomado una sorprendente decisión y ha decidido renovar la ficción por 13 capítulos más.

Así lo afirma el medio turco ABC Gazetesi, que adelanta que esto hará que la emisión de la comedia romántica turca protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin vaya a extenderse durante todo el verano y llegue hasta septiembre.

Sin embargo, el problema ahora está en que Kerem Bürsin sólo tiene firmado contrato con la productora de Sen Cal Kapimi hasta finales de mayo y este verano tenía proyectado rodar una nueva ficción para Netflix.

Por todo ello, algunos medios turcos se han aventurado a decir que la serie podría continuar sin Bürsin. Sin embargo, teniendo en cuenta las palabras de su productora hace unas semanas, que decía que la serie tendrá un final justo, no parece que esto vaya a suceder así.

"Una serie tiene un proceso de finalización. La productora y el canal decidirán juntos sobre esto y anunciarán la noticia cuando llegue el momento. Por favor, respeten el trabajo", dijo la productora de la serie, Asena Bulbüllosglu.

Por tanto se espera que el actor haga igual que su compañera Hande Erçel, que tenía previsto comenzar a rodar una nueva serie llamada The Ring, pero ha conseguido que se retrase la filmación tras hablar con los productores de la misma.

Mínino histórico de audiencia

Esta noticia llega justo cuando Sen Cal Kapimi (Love is in the air) no pasa por su mejor momento en audiencias. Según Dizilah, uno de los medios de referencia en Turquía, el capítulo (böllüm) 38 de Sen Cal Kapimi cayó por debajo de la barrera del 3 en rating al anotar un 2,33 en totales, un 2, e38n AB y un 2,88 en ABC1, en el índice más demandado por los anunciantes.

En Turquía, las audiencias tienen tres categorías: total, AB y ABC1. En la primera de ellas se contabilizan todos los públicos, mientras que en la segunda se cuentan personas mayores de 5 años y relativamente más preparadas, y en el tercero las personas de más de 20 años y relativamente más preparadas.

Para las series de verano como Sen Cal Kapimi, obtener más de un 4 se considera un dato más que decente. Si superan esa marca se ganan la renovación para la temporada regular, como así sucedió con esta ficción que en sus primeros episodios incluso llegó a doblar esta marca.

