'Love is in the air': horarios de esta semana, días de emisión y capítulos

Los fans de Love is in the air están de enhorabuena esta semana. Y es que tras semanas con tan solo una emisión semanal, esta vez la serie dobla su emisión, volviendo a ocupar también el access prime time del lunes, lugar de la parrilla donde comenzó su trayectoria en Telecinco.

De esta forma, el lunes la serie será la telonera de El precio justo. Serie y concurso harán tándem en la primera noche de la semana, un complicado prime time en el que se tendrán que enfrentar al estreno de The Dancer en La 1 y a El Hormiguero y Mujer en Antena 3.

La ficción turca arrancará a las 22:00 horas, y el concurso lo hará 50 minutos después. Por tanto, Telecinco estrenará un solo capítulo de Love is in the air en la noche del lunes, que la cadena anuncia como un capítulo especial.

Según la parrilla mandada a los medios, este lunes se podrá ver el capítulo 68 y parte del 69. En ellos, la llegada de Balca, la nueva directora de Relaciones Públicas, hace que Eda reflexione sobre su relación con Serkan y, al contrario de lo que Balca pretende, va a propiciar que la pareja vuelva a estar más cerca.

Por otro lado, Aydan y la madre de Ferit se presentan a las elecciones, pero solo una de ellas se convertirá en la presidenta de la fundación, ¿quién conseguirá el cargo?

El martes, la serie protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin arrancará su emisión también a las 22:00 horas, tal y como ha venido haciendo durante las últimas semanas. En este caso, no solo se emitirá en access prime time, sino que ocupará toda la noche de Telecinco.

Siguiendo la estructura de las últimas semanas, este martes Love is in the air emitirá entre tres y cuatro capítulos, presumiblemente los números 69, 70, y 71.

Sinopsis de los próximos capítulos

En el capítulo 68, Toda la verdad sale a la luz, la nueva directora de relaciones públicas llega a la empresa tras la marcha inminente de Selin. Aydan conocerá a la nueva empleada y felicitará a Eda por su elección.

En el capítulo 69, Dos candidatas, una sola ganadora, tanto la madre de Serkan como la de Ferit se presentan a las elecciones, pero solo una de ellas será la ganadora. Por su parte, Engin hará una proposición a Piril que podría cambiar su relación para siempre.

En el episodio 70, titulado El plan de Selin, en marcha, la nueva de relaciones públicas, Balca, podría convertirse en la nueva amenaza en la relación de Serkan y Eda, que podría hacer tambalear su amor y confianza.

En busca del nuevo socio es el título del capítulo 71. En él, la empresa deberá ganar una licitación y Serkan reunirá a todos para conseguirlo. Trabajando contra reloj, Balca no desaprovechará ni un minuto para acercarse poco a poco a Serkan.

Por último, en el 72, último capítulo disponible para los suscriptores de Mitele PLUS, aunque Serkan y Balca están cada vez más unidos por motivos laborables, Serkan sabe a quién pertenece su corazón. Pero Eda no se fía de las intenciones de Balca.