¿Qué pasa en el capítulo (bölüm) 38 de 'Sen Cal Kapimi'?: resumen, fotos, trailers

Después conseguir remontar sus datos de audiencia con su capítulo 36, Sen Cal Kapimi (Love is in the air) caía a su mínimo histórico de audiencias el pasado sábado 27 de marzo con la emisión del capítulo (bölüm) 37.

Según Dizilah, uno de los medios de referencia en Turquía, la serie protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin cayó incluso por debajo de la barrera del 3 en rating al anotar un 2,46 en totales, un 2,62 en AB y un 2,96 en ABC1, en el índice más demandado por los anunciantes.

Unos datos que intentará remontar este próximo sábado 4 de abril con la emisión del capítulo (bölüm) 38, el cual se podrá ver en abierto en Turquía a partir de las 20 horas (18:00 hora española) y en directo a través de YouTube en su canal.

Hay que recordar que la productora de la serie, Asena Bulbüllosgluo, ya negó que la serie vaya a ser cancelada. "Condenamos a todo aquel que dé sin piedad esta noticia injustificada. Sen Çal Kapimi sigue grabando. Nadie tiene derecho a estropear la motivación de nuestros actores y equipo incondicional".

No obstante, viendo hacia donde va encaminado ya el guión de la serie, todo hace indciar que el final de la historia de amor entre Serkan y Eda está cada vez más cerca y en mayo podría producirse el desenlace. Eso sí, según la productora, se le dará un final justo y no como sucede con otras ficciones turcas, que terminan de forma precipitada.

Sinopsis

Eda y Serkan se encuentran en el aeropuerto...pero de forma inesperada. El malestar de Serkan ha afectado profundamente a Eda y debe tomar una decisión difícil. Por otro lado, Selin está decidida a no darse por vencida. La enfermedad que vivió y, los acontecimientos que siguieron, llevaron a Serkan a tomar decisiones radicales sobre su vida. Unas decisiones que sorprendieron a todos. ¿Encontrarán Eda y Serkan la oportunidad que están buscando para comenzar de nuevo su amor?

Fotos del capítulo 38

Trailers del bölüm 38

