Por qué Mitele PLUS ahora sube menos capítulos de 'Love is in the air' cada semana a la plataforma

Avance en fotos de los capítulos de 'Love is in the air' que Telecinco emite este martes 23

Cuando Mediaset España anunció a finales de diciembre del pasado año que "el éxito mundial Love is in the air" llegaba a Mitele PLUS, su plataforma de pago, el grupo informaba que "cada día podrás disfrutar de un nuevo capítulo en mitele PLUS".

Sin embargo, durante las últimas semanas, la plataforma ha cambiado sus condiciones, pasando a sólo subir nuevos episodios lunes, miércoles y viernes, lo que ha enfadado a los seguidores de la comedia romántica turca.

Esta estrategia de emisión es la misma que la plataforma sigue con Mi hogar, mi destino (Doğduğun Ev Kaderindir), la otra serie turca de la plataforma, que estrena nuevos capítulos en lunes, miércoles y viernes.

Desde Mitele PLUS han explicado a los abonados que este cambio se debe a que "nos estamos acercando a la emisión original en Turquía por lo que ha sido necesario cambiar la frecuencia en la emisión".

De hecho, en BLUPER ya advertimos hace algunas semanas que Mediaset España tendría que cambiar su estrategia de emisión tanto en Telecinco como en Mitele PLUS debido a este problema.

Y es que, aunque actualmente en Turquía estén emitiendo el episodio 37 y en España vayan por el 22 -en el montaje internacional se corresponde con el episodio 69-, se necesita un tiempo para recibir el contenido y después doblarlo.

La serie protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin ha conseguido ser el contenido con más visualizaciones de las webs de Mediaset España en el presente año solo superado por La Isla de las Tentaciones y que se multipliquen las suscripciones a Mitele PLUS, la plataforma de pago del grupo.

No obstante, sus usuarios han mostrado su enfado durante las últimas semanas debido a que Mediaset España ha cambiado las condiciones de contratación, ya que ahora solo suben capítulos nuevos de Love is in the air los lunes, miércoles y viernes cuando al principio prometieron episodios nuevos cada día.

