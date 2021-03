'Mi hogar, mi destino': solo habrá capítulos nuevos en Mitele PLUS los lunes, martes y viernes

Cuando Mediaset España anunció el estreno del drama turco Mi hogar, mi destino siempre se refirió a ella como un producto de Mitele PLUS, siendo Telecinco simplemente una plataforma de promoción de la misma.

De ahí que hace tan sólo unos días decidiera retirar su emisión del abierto tras semanas emitiéndola en las noches de los martes, miércoles y jueves después de Love is in the air y de La Isla de las Tentaciones.

De esta manera, Mi hogar, mi destino pasaba a ser una serie exclusiva de Mitele PLUS, la plataforma de pago de Mediaset España. Sin embargo, según ha comunicado la plataforma a los abonados a través de las redes sociales, sólo subirá nuevos capítulos los lunes, martes y viernes.

Una decisión que no ha gustado nada a sus seguidores, que han acudido al perfil de la plataforma en redes sociales para protestar contra esta decisión. A día de hoy hay subidos 19 capítulos de 45 minutos cada uno.

Esta decisión llega sólo unos días después de que Mitele PLUS ya enfureciera a los fans de Love is in the air por no subir nuevos capítulos de estreno y lo justuficaran con que habían tenido problemas técnicos.

Curiosamente este hecho llegaba justo cuando se había sabido que Mediaset España había decidido reducir la emisión en abierto de Love is in the air en Telecinco sólo a la noche del martes.

Esto hará, por tanto, que semanalmente se emitan menos capítulos a la semana de la comedia romántica turca en Telecinco y en Mitele PLUS se adelanten más de lo normal.

Como ya contamos, después de que Love is in the air se haya convertido en uno de los contenidos con más visualizaciones de las webs de Mediaset España e hicieran que el número de suscriptores de Mitele PLUS alcanzara los 186.000 abonados, Mediaset decidió apostar por la emisión de Mi hogar, mi destino en la plataforma.

Cuántos capítulo tiene 'Mi hogar, mi destino'

En su emisión turca, cada capítulo de Mi hogar, mi destino cuenta con unos 120 minutos de duración que, en España, Mediaset recorta para estirar la vida de la serie. Así, Mitele PLUS ofrece episodios de poco más de 40 minutos de duración, por lo que cada capítulo original en Turquía se convierte en tres entregas en España.

Estrenaba en el canal turco TV8 en diciembre de 2019, Mi hogar, mi destino (Doğduğun Ev Kaderindir) tuvo una primera temporada de 12 capítulos. La segunda, que se estrenó en septiembre de 2020, cuenta con 24 capítulos.

