Igor Basurko ('GH 14') se une a OnlyFans: sus fotos más 'hot' a cambio de una suscripción

Igor Basurko, exconcursante de Gran Hermano 14, ha sido uno de los últimos rostros conocidos en sumarse a la moda del negocio de OnlyFans, la plataforma que permite compartir contenido exclusivo a cambio de una compensación económica.

El que fuera segundo clasificado de la decimocuarta edición del reality, que en su día acaparó muchos comentarios por sus despertares en calzoncillos en la casa de Guadalix, compartía este lunes una foto en Twitter en la que aparece en ropa interior. "¿Y si nos hacemos un #onlyfans y os quitáis la duda que había en @ghoficial?", escribía.

Os traigo la noticia onlyfanera del día: Igor de GH14, al que recordaréis por esta escena, se ha abierto OF. Al final Mediaset es la mayor cantera de creadores de contenido de Onlyfans. pic.twitter.com/68hkZV3JC8 — Dri  ✏️⭐️ (@Dri69) March 17, 2021

Un día después, el vasco confirmaba que había creado una cuenta en la famosa plataforma, uniéndose así a otros famosos como Mari Cielo Pajares, Daniela Blume o Jacobo Ostos.

El ex gran hermano se define como "divertido y morboso" y ha establecido un coste de 17 dólares mensuales para la suscripción mensual que deberán pagar quienes quieran disfrutar de sus fotos más íntimas y subidas de tono.

Polémico pasado

El concursante ha sido acusado de varias supuestas estafas. Mediaset

Tras su salida de Gran Hermano, Igor acaparó numerosos titulares por los problemas judiciales que generó su adicción al juego en el pasado. Varias sentencias han condenado al joven por robar datos bancarios a su mujer y a otras víctimas para invertir el dinero sustraído en juegos y apuestas online.

"Es una parte de mi vida que no recuerdo prácticamente nunca. Es parte de mi pasado, como el que muchos tendrán. Considero muy rastrero hacerlo público de esta manera, señalando con el dedo a alguien en la prensa", expresaba el vasco en 2016 en declaraciones a este medio.

Por aquel entonces, Igor mostraba su interés por entrar en GH VIP para poder limpiar su imagen y demostrar que había dejado atrás la ludopatía: "No me motiva el dinero, sino cambiar mi imagen", afirmaba. Sin embargo, a finales del año pasado Kiko Hernández desvelaba haber recibido un mensaje anónimo que acusaba a Basurko de haberle estafado 180 euros: "Le compré una Thermomix a través de Facebook por 180 euros. Le realicé un pago por Bizum y él supuestamente lo envió, pero no ha llegado. Entonces intenté mantener conversación con él, pero no da señales de vida", escribía la víctima, que además ha tomado medidas legales contra el exconcursante.