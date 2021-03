Telecinco retira la serie turca 'Mi hogar, mi destino': sólo se podrá ver en Mitele PLUS

Telecinco tira la toalla con la emisión en abierto de Mi hogar, mi destino. Los cambios introducidos esta semana en su parrilla, con la doble emisión de La Isla de las Tentaciones, ha llevado a Mediaset España a retirar la serie turca de su programación.

Hasta ahora, Telecinco emitía la serie protagonizada por Demet Özdemir (Erkenci Kus (Pájaro Soñador) o Habitación 309) en el late night en las noches de los martes, miércoles y jueves después de Love is in the air y de La Isla de las Tentaciones.

A partir de esta semana, la cadena ha optado por emitir una repetición de La Isla de las Tentaciones después de la emisión de Love is in the air del martes y alargar el dating show hasta las 2 de la madrugada el miércoles.

De momento, Telecinco no ha hecho pública la programación del jueves. Aunque todo parece indicar que también optará por alargar el programa presentado por Sandra Barneda.

De esta manera, Mi hogar, mi destino pasará a ser una serie exclusiva de Mitele PLUS, la plataforma de pago de Mediaset España, como así se vendió hace unas semanas.

Una serie relegada al late night

Mi hogar, mi destino no empezó con muy buen bien en Telecinco. Tras ser estrenada en el late night tras La Isla de las Tentaciones en vez de en prime time como Love is in the air, la cadena jugó con sus horarios en sus siguientes emisiones.

Así, tras el pinchazo en audiencias de la repetición del primer capítulo en la tarde del sábado, la cadena reculó en su decisión de seguir emitiendo la ficción en las tardes del domingo, lunes y martes. Finalmente sólo emitió avances para intentar atrapar a nuevos abonados para Mitele PLUS.

Allí, en la plataforma de pago de Mediaset España, se puede ver hasta el episodio 18 del montaje internacional. Hay que recordar que el grupo divide en tres el montaje original de 120 minutos en tres.

