Telecinco recula con 'Mi hogar, mi destino' tras su pinchazo en audiencias

Al contrario de lo que ocurrió con Love is in the air, con cuyo estreno se volcó Mediaset España hasta programar cuatro noches de lunes a jueves en access prime time y prime time, con el drama turco Mi hogar, mi destino el grupo ha decidido trazar otra estrategia.

De esta manera, Telecinco programó su preestreno el pasado jueves 25 de febrero, a partir de las 00:40 horas, después de la nueva entrega de La Isla de las Tentaciones para así aprovechar el efecto arrastre e intentar captar espectadores.

Asimismo, la principal cadena de Mediaset España decidió programar una repetición de esa misma emisión para el sábado a partir de las 20:00 horas, recortando así la duración de Viva la vida en una hora.

Además, también programaba la serie para la tarde del domingo, dentro del magacín de Emma García, aunque ya sin definir su hora de emisión ni su duración; y para el lunes y martes dentro de Sálvame Tomate.

La idea estaba clara: si el dato del sábado era negativo, probablemente la cadena optaría por un par de minutos de la serie a modo de avance; y si era positivo optaría por emitir una hora del drama turco.

Telecinco emitirá la serie turca 'Mi hogar, mi destino' dentro de 'Sálvame Tomate'

Pues bien, finalmente la serie anotó un 9,8% y 1.292.000 espectadores, empeorando no sólo los datos de Viva la vida sino también de Informativos Telecinco 21:00 horas, por lo que Telecinco decidió emitir sólo un pequeño avance de Mi hogar, mi destino este domingo.

Y lo mismo parece que ocurrirá este lunes y martes si Mediaset España no quiere que el dato de Sálvame Tomate se vea seriamente perjudicado y esto termine afectando al dato de Pedro Piqueras, lo que llevaría a que se agrandara aún más la diferencia con Vicente Vallés.

Según la parrilla de Telecinco mandada a los medios, la cadena también ha programado Mi hogar, mi destino para las noches del martes 2 y miércoles 3 de marzo después de Love is in the air, a partir de las 01:20 horas. Sin embargo, se desconoce si serán capítulos nuevos o repetidos.

De momento, el grupo tiene subido los seis primeros capítulos del drama turco a su plataforma de pago Mitele PLUS, los cuáles se corresponden con los dos primeros episodios del montaje original turco de 140 minutos.