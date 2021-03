El cachondeo de Telecinco con 'Mi hogar, mi destino': así se explica por qué fracasa con las turcas

Cuando Telecinco estrenó la comedia romántica turca Love is in the air el pasado enero frente sólo a un 7,3% de la audiencia y 1.344.000 espectadores a pesar del bombardeo de promos, desde BLUPER analizamos el por qué de este fracaso.

Una de las claves era el trato que habían recibido este tipo de ficciones anteriormente en Divinity. Las seguidoras de las series turcas siempre se han quejado del trato que éstas recibían por cambios de horarios constantes, reducción de la duración de los capítulos o una excesiva publicidad.

Algo que han vuelto a demostrar con Mi hogar, mi destino, la nueva apuesta turca de Telecinco. Y es que sus horarios han sido un absoluto cachondeo ya que Mediaset España no ha especificado en ningún momento cómo iba a ser la emisión de su última serie turca.

Lo único claro fue que su estreno sería el pasado jueves 25 de febrero, a partir de las 00:40 horas, tras la sexta entrega de La Isla de las Tentaciones. Eso sí, en ningún momento se especificó qué capítulos se iban a emitir.

Finalmente, la cadena emitió el primer capítulo del montaje internacional titulado El dolor del pasado y la mitad del segundo titulado La fiesta de cumpleaños de Zeynep. En total, 60 minutos de metraje, lo que equivale a la mitad del primer capítulo original turco.

Tras aquello, Mediaset España programó Mi hogar, mi destino para el sábado a las 20:00 horas, recortando una hora de duración de Viva la vida. Sin embargo, una vez más, el grupo no especificó si sería nuevo material o repetido, como asi terminó sucediendo.

A su vez, también programó la serie para el domingo, incluyéndola dentro de Viva la vida, y para lunes y martes, haciendo lo propio dentro de Sálvame Tomate. La idea era que si hacía buen dato el sábado, emitiría una hora de ficción y si era negativo, apenas un avance, como así ocurrió.

Como no podía ser de otra manera, este pitorreo terminó por enfadar a partes iguales a los espectadores de Viva la vida, Sálvame Tomate y de Mi hogar, mi destino, que acudieron a redes sociales a protestar contra Telecinco.

Vuelta al late night

De momento, Telecinco ha programado Mi hogar, mi destino para este martes 2 de marzo de 01:00 a 02:40 horas, después de Love is in the air, aunque sin especificar en su parrilla qué contenido del drama turco se podrá ver.

Lo mismo ocurrirá este miércoles 3 de marzo, de 01:20 a 02:40 horas, y el jueves 4 de marzo, de 00:45 a 02:25 horas, después de la nueva entrega de La Isla de las Tentaciones.

Mientras, en Mitele PLUS, la plataforma de pago de Mediaset España, ya se puede ver hasta el episodio número 7, que equivaldría a los primeros minutos del capítulo 3 original.

Qué ocurre en los próximos capítulos

Episodio 3: 'Celos y manipulación'

Nermin, la madre adoptiva de Zeynep, tiene una gran noticia para Sakine: el compromiso de su hija con Faruk. Pero lejos de alegrarse, esta estallará acusando a Nermin de querer separarlas.

Episodio 4: '¿Qué es el amor?'

Zeynep no tiene claro si el hombre con quien va a casarse, Faruk, es apropiado para ella. ¿Pero lo es Mehdi? El mecánico y la joven abogada tendrán su primer encuentro marcado por la complicidad que surge entre ambos.

Episodio 5: 'Dos mundos diferentes nunca se pueden juntar'

Zeynep acudirá a visitar a Nermin y allí se reencontrará con su padre adoptivo. La joven no será bien recibida y Ekrem le dedicará unas duras palabras dejándole una cosa clara: no querrá volver a verla nunca más.

Episodio 6: 'La pedida de mano'

Que Zeynep le haya dado el 'sí, quiero' a Mehdi es algo que le desconcierta. Cree que todo lo que está ocurriendo es demasiado bonito para ser verdad. Y entre dudas, llegó el día de la pedida.

Episodio 7: 'El día de la boda'

El día del de la boda de Zeynep y Mehdi llegó. Dejando su vida y sus sueños atrás, la abogada contraerá matrimonio para complacer a su madre.

