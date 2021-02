¿Por qué está jugando Telecinco con los horarios de 'Mi hogar, mi destino'?

Mi hogar mi destino se ha convertido en la última gran apuesta de Telecinco por la ficción turca. Tras probar suerte con Love is in the air, una comedia romántica, la de Mediaset ha virado hacia el drama con este nuevo intento por triunfar con las series del país otomano que tan buenos resultados están otorgando a Antena 3.

Sin embargo, está llamando la atención de los espectadores el vaivén de horarios que esta nueva ficción está sufriendo. Anunciada en un principio como una nueva apuesta para el horario de máxima audiencia, finalmente, Telecinco relegaba Mi hogar, mi destino al late night del jueves, tras una nueva gala de La Isla de las Tentaciones.

Gracias a su horario tardío la serie pudo marcar un destacado dato en cuota de pantalla, con un 17,4%, si bien tan solo 686.000 espectadores se asomaron a este primer contacto con el drama otomano.

Antes de conocer este dato, además, la cadena ya le había otorgado a la serie una nueva ventana: la franja de 20:00 a 21:00 horas del sábado 27. Así, la duración de Viva la vida se verá reducida en una hora para emitir, de nuevo, el primer episodio de esta ficción turca y atrapar a nuevos espectadores.

Imagen de 'Mi hogar, mi destino'

Para el domingo, Mediaset España también ha programado una emisión de Mi hogar, mi destino. Sin embargo, este caso es diferente, ya que en la parrilla mandada a los medios, la serie aparece incluida dentro de Viva la vida y no como un programa independiente.

Algo que ocurre también con la programación de este lunes. La parrilla publicada por Telecinco indica que Sálvame Tomate incluirá Mi hogar, mi destino, pero sin especificar la duración de la emisión.

¿Por qué en el caso del domingo y el lunes la cadena no concreta la duración de la serie? Sencillo: la estrategia dependerá del dato cosechado el sábado. Si es negativo, probablemente la cadena emita un par de minutos de la serie; si es positivo, optará por emitir una hora del drama turco.

Un resquicio legal

Y es que a actual ley de programación no especifica que las cadenas de televisión tengan que aclarar la duración de sus programas. Es así como un resumen de una serie, o el avance de una película, pueden convertirse en un capítulo o una cinta completa, un vacío legal al que puede acogerse Telecinco para experimentar con la emisión de Mi hogar, mi destino.

Así, tanto el domingo como el lunes, Telecinco podrá emitir unos pocos minutos de la serie, o bien un capítulo completo en función de cómo funcione los días previos. Si a la cadena no le interesa el dato de audiencia del sábado, lo más probable es que en la emisión de los días siguientes apueste por emitir avances de la misma, no capítulos completos, ya que en el caso del primero día de la semana, renunciar a la audiencia de Sálvame Tomate (alrededor de 2,3 millones de espectadores diarios) puede ser peligroso para su media diaria.

En definitiva, con esta estrategia Telecinco tratará de experimentar con los horarios de la serie para comprobar si funciona y consigue atrapar a los espectadores. Y aunque la audiencia no acompañe en los próximos días, al menos le estará dando una ventana de promoción de cara su paso por Mitele PLUS, la plataforma de pago del grupo.

De qué va 'Mi hogar, mi destino'

'Mi hogar, mi destino'

Protagonizada por Demet Özdemir (Pájaro Soñador o Habitación 309), la serie cerró su primera temporada de 12 episodios en julio de 2020. Actualmente se encuentra en emisión en el canal TV8 cada miércoles a las 20:00 horas.