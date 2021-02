Los fans españoles de 'Gran Hermano' se vuelcan con la edición VIP italiana y Rosmello

A diferencia de España, donde el formato sigue en stand-by sin conocerse demasiados detalles de su futuro pese a que se aseguró que volverá en 2021, Gran Hermano sí sigue siendo un formato muy vivo en buena parte del territorio Europeo.

Italia es uno de esos países dónde el formato sigue triunfando, y desde septiembre emite la quinta temporada de su Gran Hermano VIP, una edición en la que la relación entre dos concursantes ha destacando sobre el resto: la formada por Rosalina Cannavò y Dayane Mello.

Rosmello, como así han apodado los seguidores del programa a esta pareja, comenzaron su acercamiento durante las últimas semanas de octubre. La complicidad entre ambas fue creciendo poco a poco, hasta el punto de que comenzó a llamar la atención de sus compañeros de edición.

Por aquel entonces, Rosalinda, actriz italiana, aseguraba que "para mí la amistad es como el amor, el sentimiento que nos une es muy fuerte, quizás sea la amiga más importante que he tenido en mi vida", comparando su relación con una real.

Dayane, una modelo brasileña y la otra protagonista de la historia, enseguida se mostró muy protectora con la joven actriz, llegando a asegurar que "para mí ella es mi sol aquí", subrayando cómo Rosalinda se ha convertido para ella en una figura fundamental, y coronando ese momento con un beso que, a partir de entonces fue un gesto normal y natural entre ella.

"Ya me había enamorado antes de otra mujer. Me he acostado tanto con hombres como con mujeres. No veo ningún problema", decía Dayanne en una conversación con sus compañeros. "Rosalinda tiene su curiosidad", llegaba a confesar.

Con altos y bajos en su relación, las concursantes han forjado un vínculo único que ha ido pasando de la amistad al amor y que ha terminado enamorando a la audiencia de Gran Hermano VIP. Dayane, ya finalista, esperaba que Cannavò pudiera conquistar también un lugar en la final para terminar juntas y por todo lo alto esta experiencia.

Sin embargo, finalmente, Rosalinda era elegida por la audiencia italiana para abandonar la casa VIP con un 57% de lo votos, tras enfrentarse a la presentadora Stefanía Orlando en una de las galas de la recta final del concurso.

Pero, como en toda buena historia, en esta relación también ha habido villanos. A pesar del entusiasmo que ha provocado fuera, durante la edición las concursantes se han tenido que enfrentar a comentarios homófobos dentro de la casa por parte de una de sus compañeras, Samantha de Grenet, quien ante un video de la pareja besándose aseguró que "no es hermoso, no es algo que me vuelva loca. No digo que haya algo malo, pero no es bonito", según relatan medios italianos.

Además, algunos compañeros de convivencia no han dudado en criticar la bisexualidad de las concursantes. "¿Te vas a inventar que estás enamorada? ¿A dónde quiere ir?", llegaban a echar en cara a Dayane. "Te estás aprovechando de la historia LGTB. Hablas de discriminación y luego apareces en televisión para contar una historia entre mujeres", le dijo otro de los compañeros. Incluso le llegaban a llamar "medio lesbiana".

Rosalinda y Dayane conquistan a España

Pero, lo más llamativo de esta trama, es que Rosalinda y Dayane han conquistado también a los fans españoles del formato. Echando un vistazo al hashtag que los seguidores han usado durante estos meses para comentar el programa, es sorprendente ver como hay multitud de comentarios en español, eclipsando incluso a los mensajes en italiano.

No es extraño que esto esté ocurriendo, puesto que los fans españoles del reality más importante de nuestro país llevan más de un año huérfanos del programa, ya que en España Gran Hermano VIP emitía su última edición hasta la fecha entre septiembre y diciembre de 2019, cuando personajes como Alba Carrillo, Mila Ximénez, Adara o Irene Junquera luchaban en Guadalix de la Sierra por hacerse con el maletín.

Una edición que arrasó en audiencias, pero que se encontró con un grave problema: el estallido del escándalo Carlota que trajo consigo una fuga de anunciantes. Esto llevó a Telecinco a tener que paralizar la producción de GH DÚO, y a dejar la marca guardada en un cajón. A pesar de que desde Mediaset se ha asegurado que volverá a lo largo de este año, el programa no aparecía en el anuncio de apuestas de Telecinco en 2021.

Que los seguidores españoles del programa hayan abrazado con fervor esta edición italiana y esta trama de amor entre dos mujeres, mientras esperan con ansias el regreso del reality a nuestro país, es llamativo, pero tiene sentido teniendo en cuenta también el entusiasmo que suelen provocar las "carpetas" homosexuales, como ya ocurría en el VIP 5 de nuestro país con Elettra Lamborghini y Daniela Blume.

La facilidad que existe hoy en día para seguir realities de cualquier parte del mundo, junto a la comunidad que se crea en tornos a ellos gracias a Twitter, han hecho el resto para que los seguidores españoles de GH se hayan enganchado a este programa como aperitivo hasta la llegada del VIP español.