Telecinco emitirá 'Mi hogar, mi destino' dentro de 'Sálvame Tomate' y contra 'Pasapalabra'

Sorprendente movimiento de Telecinco con su nueva gran apuesta por la ficción turca. Y es que, tal y como anunciaba la cadena con la publicación de su parrilla, este lunes emitirá Mi hogar, mi destino dentro de Sálvame Tomate.

De esta forma, Telecinco probará suerte con la emisión en franja de tarde de este drama turco tras su estreno en el late night del pasado jueves, quizás con vistas a mantenerlo en ese horario en caso de que la audiencia acompañe y mejore los datos de la última hora de Sálvame, que cada día es segunda opción de su franja muy lejos de Antena 3.

Así, el serial turco se tendrá que enfrentar en ese horario a uno de los pesos pesados actuales de la televisión: Pasapalabra. El programa de Antena 3 está viviendo su mejor momento histórico, con cifras espectaculares, y marcaba este pasado jueves su mejor dato gracias al emocionante rosco de Pablo Díaz.

Aunque en un principio se pensó que el drama turco Mi hogar, mi destino llegaría al prime time de Telecinco, al igual que sucedió con Love is in the air, la cadena de Mediaset España lo descartaba y finalmente lo lanzaba el jueves tras La isla de las Tentaciones, cosechando un 17,4% de cuota con 686.000 espectadores.

Además, siguiendo con su apuesta por esta ficción, este sábado emitirá un episodio también en la franja de tarde. Lo hará a costa de Viva la vida, ya que recortará una hora la duración del magacín presentado por Emma García para así dar hueco a este drama turco a partir de las 20:00 horas.

Para el domingo, Mediaset España también ha programado una emisión de Mi hogar, mi destino. Sin embargo, en la parrilla mandada a los medios, la serie aparece incluida dentro de Viva la vida y no como programa independiente.

Así es 'Mi hogar, mi destino'

'Mi hogar, mi destino'