¿Dónde se puede seguir viendo gratis la serie turca de Telecinco 'Mi hogar, mi destino'?

Cuando todo parecía indicar que Telecinco también apostaría por la emisión de Mi hogar, mi destino en prime time, finalmente la cadena sorprendía a la audiencia estrenando este drama turco en late night, a partir de las 00:40 horas, tras La Isla de las Tentaciones.

No obstante, también decidía probar suerte emitiendo esta nueva serie turca protagonizada por Demet Özdemir (Pájaro Soñador o Habitación 309) en la tarde del sábado, a partir de las 20:00 horas, recortando una hora de duración Viva la vida.

Además también programaba la serie para la tarde del domingo, dentro del magacín de Emma García, aunque ya sin definir su hora de emisión ni su duración; y para el lunes y martes dentro de Sálvame Tomate.

El dato del sábado no fue especialmente positivo (9,8% y 1.292.000 espectadores) por lo que Telecinco decidió finalmente emitir tan sólo un avance de Mi hogar, mi destino este domingo 28 de febrero y probablemente haga lo mismo este lunes 1 de marzo.

Captura de pantalla 2021-03-01 a las 10.30.18

La duda ahora es donde se podrá seguir viendo esta serie de manera gratuita. Pues bien, según ha comunicado Mediaset España, sólo los capítulos se vayan emitiendo en televisión, podrán verse en la versión gratuita de Mitele, que sólo requiere registrarse para acceder.

Todo hace indicar que esta serie podrá verse en algún momento a través de Divinity, como el resto de series turcas. Sin embargo, hasta el momento Mediaset España no ha comunicado cuando empezará a emitir Mi hogar, mi destino en dicho canal.

Así que, de momento, esta ficción se ofrece de manera exclusiva para los suscriptores de Mitele PLUS, la plataforma de pago del grupo, donde se suben varios capítulos cada semana. En estos momentos, por ejemplo, se pueden ver los seis primeros.

No obstante, al igual que ocurre con Love is in the air, Mediaset divide en tres el montaje original de 140 minutos de Mi hogar, mi destino. Es decir, que hasta ahora sólo están colgados los dos primeros capítulos originales.

El coste de mitele PLUS Básico es de 4 euros al mes o 40 euros al año, con lo que el abonado se ahorra dos meses. Este servicio cuenta con descarga offline, canales HD, reproducción del directo desde el inicio y, por supuesto, emisión sin anuncios.

Captura de pantalla 2021-03-01 a las 10.31.51

De qué va 'Doğduğun Ev Kaderindir'