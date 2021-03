FOX Turquía ha publicado el primer avance del próximo capítulo de 'Sen Cal Kapimi' ('Love is in the air'), que emite este sábado 4 de abril. En él podemos ver a Eda (Hande Erçel) y Serkan (Kerem Bürsin) dando un paseo en moto y caminando bajo la lluvia. ¿Qué pasará en este nuevo episodio? Habrá que esperar unos días a que la cadena turca comparta la sinopsis de este capítulo.