Telecinco tira la toalla con las series turcas y lo apuesta todo a Mitele PLUS y Divinity

A comienzos de este 2021, Telecinco se sumaba a la moda de la ficción turca con la llegada de Love is in the air al prime time. No cabe duda de que este movimiento era una respuesta al éxito que estaban teniendo en Antena 3 ficciones como Mujer o Mi hija. Sin embargo, unos meses después, parece que la aventura de Telecinco con las series turcas está a punto de llegar a su fin.

El primero de los intentos, Love is in the air, llegaba en enero con unas audiencias decepcionantes. A pesar de ello, la cadena confiaba en ella y le concedía hasta tres prime times semanales. Y aunque la ficción nunca llegó a despuntar, sí logró hacerse con una audiencia medianamente fiel.

Pero, para desgracia de los fans de la ficción turca, la llegada de formatos verdaderamente potentes como La isla de las Tentaciones terminó por dejar sin hueco a la serie, primero en la noche de los lunes, con El debate de las Tentaciones, y también en la noche de los miércoles, tras la decisión de la cadena de doblar las emisiones del reality en sus últimas semanas.

Avacen en fotos del capítulo (böllum) 36 de 'Sen Cal Kapimi' ('Love is in the air')

Además, como ya analizáramos en este portal, la llegada de Supervivientes podría dejar a la ficción turca sin ningún hueco en la cadena principal de Mediaset. El reality de aventura acaparará varios prime times y access prime times de la cadena, mientras que series como Señoras del (h)AMPA, Madres o El pueblo ya anuncian sus segundas temporadas, y presumiblemente llegarán muy pronto.

No sería descabellado que la cadena prescindiera finalmente de la serie en todos sus días de emisión, puesto que sigue luchando por retomar el liderazgo en la franja de prime time. A pesar del evidente poco coste de la emisión de una serie como Love is in the air, cuyos derechos ya están comprados, la ficción es uno de los baches semanales de la cadena y uno de los frenos de la cadena para liderar la franja más apreciada por los anunciantes.

El segundo intento de la cadena tampoco ha terminado de de funcionar. Mi hogar, mi destino comenzaba a anunciarse a lo largo de febrero como la nueva apuesta de ficción turca para el prime time de Telecinco. De forma sorprendente, el estreno de la serie terminaba relegado al late night, tras La isla de las Tentaciones.

Tras ese estreno, Mediaset España programa la serie para el sábado a las 20:00 horas, recortando una hora de duración de Viva la vida. Sin embargo, una vez más, el grupo no especificó si sería nuevo material o repetido, como así terminó sucediendo.

'Mi hogar, mi destino': solo habrá capítulos nuevos en Mitele PLUS los lunes, martes y viernes

En días posteriores, la ficción protagonizaba un misterioso paseo por la franja de tarde de la cadena, incluyéndola dentro de Viva la vida, y para lunes y martes, haciendo lo propio dentro de Sálvame Tomate. La idea era que si hacía buen dato el sábado, emitiría una hora de ficción y si era negativo, apenas un avance, como finalmente ocurrió.

A lo largo de las siguientes semanas, Mi hogar, mi destino ha sido un producto de late night que finalmente no ha interesado mantener, ya que la serie ha acabado por ser contenido exclusivo de Mitele PLUS.

Mitele PLUS enfurece a los fans

Que la serie terminara en Mitele PLUS era un paso natural. De hecho, parecía que su paso por la cadena, en esos horarios a priori tan extraños, no era más que una forma de promoción antes de su salto a la plataforma de pago.

Sin embargo, los seguidores de la ficción no están muy contentos con el trato que el grupo está dando a la ficción tampoco en la plataforma. Y es que según ha comunicado la plataforma a los abonados a través de las redes sociales, sólo subirá nuevos capítulos los lunes, martes y viernes.

Una decisión que no ha gustado nada a los fans, que acudían al perfil de la plataforma en redes sociales para protestar contra esta decisión. A día de hoy hay subidos 24 capítulos de 45 minutos cada uno.

'Sen Cal Kapimi ('Love is in the air')

Un enfado que ya se producía también hace unas semanas con Love is in the air. Las seguidoras de la serie acudían a las redes sociales con un cabreo monumental después de que Mitele PLUS, la plataforma de pago de Mediaset España, decidiera no subir nuevos capítulos de estreno.

Aunque desde la cuenta oficial de Twitter de la plataforma explicaban, en este caso, que estaban trabajando para que los capítulos pudieran estar publicado lo antes posible, curiosamente este hecho llegaba justo cuando se sabía que Mediaset España había decidido reducir la emisión en abierto de Love is in the air en Telecinco sólo a la noche del martes.

Finalmente, la explicación está en que el grupo se está "acercando a la emisión original en Turquía por lo que ha sido necesario cambiar la frecuencia en la emisión".

Habrá que esperar para conocer el futuro de las series turcas en Telecinco, pero todo hace indicar que Divinity y Mitele PLUS terminarán siendo las únicas ventanas en el grupo para este tipo de series. Viendo los antecedentes, sería la mejor decisión pobile para cuidar una legión de fans que muestran cada semana una gran fidelidad.