Telecinco sorprende con la emisión de un capítulo especial de 'Love is in the air'

Telecinco sorprende con la emisión de un capitulo especial de 'Love is in the air'

Love is in the air vuelve a sufrir un nuevo cambio de programación. La comedia romántica turca regresará al access prime time del lunes, el lugar en la parrilla en el que comenzó su trayectoria por Telecinco.

De esta forma, la serie será la telonera de El precio justo. Serie y concurso harán tándem en la noche del lunes, un complicado prime time en el que se tendrán que enfrentar al estreno de The Dancer en La 1 y a El Hormiguero y Mujer en Antena 3.

La serie arrancará a las 22:00 horas, y el concurso lo hará 50 minutos después. Por tanto, Telecinco estrenará un solo capítulo de Love is in the air en la noche del lunes después de semanas emitiendo entre 3 y 4 episodios en la noche del martes.

Además, la cadena anuncia esta emisión como un capítulo especial. Se desconoce de qué se tratará, pero atendiendo al orden de episodios en la emisión de Telecinco, y tras la emisión de los episodios 64, 65 y 66 este pasado martes, el próximo capítulo que debería estrenar es el número 67, titulado Toda la verdad sale a la luz.

En estos momentos, Mitele PLUS tiene subido a su plataforma hasta el episodio 72 titulado El verdadero amor, el cual no se podría ver hasta dentro de dos semanas.

Sinopsis de los próximos capítulos

Capitulo 70 de 'Love is in the air'

En el próximo capítulo, el número 67, Serkan se sentirá traicionado por su socio y abogada y Selin tomará una drástica decisión.

En el capítulo 68, que aún se desconoce con exactitud cuándo se emitirá, la nueva directora de relaciones públicas llega a la empresa tras la marcha inminente de Selin. Aydan conocerá a la nueva empleada y felicitará a Eda por su elección.

En el capítulo 69, tanto la madre de Serkan como la de Ferit se presentan a las elecciones, pero solo una de ellas será la ganadora. Por su parte, Engin hará una proposición a Piril que podría cambiar su relación para siempre.

En el episodio 70, titulado El plan de Selin, en marcha, la nueva de relaciones públicas, Balca, podría convertirse en la nueva amenaza en la relación de Serkan y Eda, que podría hacer tambalear su amor y confianza.

En busca del nuevo socio es el título del capítulo 71. En él, la empresa deberá ganar una licitación y Serkan reunirá a todos para conseguirlo. Trabajando contra reloj, Balca no desaprovechará ni un minuto para acercarse poco a poco a Serkan.

Por último, en el 72, último capítulo disponible para los suscriptores de Mitele PLUS, aunque Serkan y Balca están cada vez más unidos por motivos laborables, Serkan sabe a quien pertenece su corazón. Pero Eda no se fía de las intenciones de Balca.