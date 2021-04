El día que Kopérnika dijo que Antonio David Flores no robó la caja fuerte de Rocío Carrasco

En el episodio 5 de Rocío, contar la verdad para seguir viva, emitido este domingo, Rocío Carrasco narró, entre otros acontecimientos, el robo de una caja fuerte. Según su relato, Antonio David Flores, sustrajo todo tipo de artículos de valor de una de estas cámaras.

“Quien se lleva una caja fuerte de mi dormitorio de La Moraleja es el padre de los niños. En esa caja fuerte tenía joyas mías; un anillo que me regaló mi padrino cuando era una niña que mi madre estuvo guardando hasta que fui mayor de edad; un reloj de acero; había relojes de Cartier; había documentos, papeles míos...”, señaló la hija de Rocío Jurado.

Esta historia de la caja fuerte de Rocío Carrasco ha sido puesta en duda por su tía Rosa Benito. En el programa Ya es mediodía emitido este lunes, la colaboradora afirma que nunca escuchó hablar de ese robo, y apuntó que en la casa en la que se habría producido la sustracción solo había dos cajas fuertes y ninguna estaba en la habitación de Rocío Carrasco.

“En casa de mi cuñada solo había dos cajas fuertes, una en su habitación y otra en la bodega… Yo de este robo yo nunca supe nada… Si es verdad que David le regala un Cartier cuando nace la niña”, reconoce Rosa Benito, poniendo en duda las palabras de Rocío Carrasco.

Quizá a Rosa Benito nunca le hablaron de este robo en el seno de su familia política, pero los espectadores sí podrían conocerlo de antemano. De hecho, hace solo unos meses se le preguntó a Antonio David Flores directamente sobre el mismo.

Nos tenemos que remontar a los primeros días del mes de noviembre. En ese momento, la parte final de Sálvame estaba dedicada al juego Quiero dinero, y en ella, los colaboradores se enfrentaban a todo tipo de retos para conseguir dinero.

Durante su participación, Antonio David Flores se esposó durante 24 horas a una muñeca hinchable, o tuvo que ponerse un bañador que marcaba sus partes más íntimas, entre otros asuntos. El lunes 9 de noviembre, se le hizo una pregunta relacionada con este robo.

“¿Te llevaste una caja fuerte con relojes y cosas personales de Rocío Carrasco del dormitorio que compartíais en casa de Rocío Jurado?”, le preguntó Jorge Javier Vázquez. Ya, por el hecho de aceptar responder, Antonio David ganaba 3.000 euros. El exguardiacivil dijo que no.

Para determinar si decía la verdad o no, el programa utilizaba Kopérnika, una máquina que analizaba sus gestos faciales, y determinó que decía la verdad.

Aquella pregunta sobre la caja fuerte fue la última que se hizo a Antonio David en Quiero dinero. Tras haber acumulado 35.000 euros, el marido de la superviviente Olga Moreno tiró la toalla.

“Lo que yo no puedo aceptar es que compañeros vengan ahora a cuestionarme mis 25 años luchando por una verdad. Llevo muchas cosas vividas, muchas cosas pasadas, y yo siempre he ido con mi verdad por delante. Ahora lo que no voy a consentir es que con este juego al final quede yo como un mentiroso y todo esto me perjudique a mí y después perjudique a la relación que yo tengo con la familia de mis hijos, que es muy buena. Tuvimos una época mala, pero mi relación lleva 12 años siendo muy buena y no quiero perjudicar a nadie ni comprometer a nadie”, afirmó Antonio David Flores justificando su decisión, sin saber que ese tema volvería a estar de máxima actualidad solo unos meses más tarde, y que volvería a ser señalado como autor de este robo.