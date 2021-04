'Supervivientes' no expulsará a 'Love is in the air' de Telecinco: se enfrentarán el martes

Desde que Telecinco comenzase a promocionar la vuelta de Supervivientes, muchas dudas surgieron sobre la continuidad de Love is in the air en su parrilla, ya que el reality ocupa hasta tres noches, dos en Telecinco (jueves y domingo) y una en Cuatro (martes).

No obstante, al emitirse la gala de Tierra de Nadie en Cuatro, parecía evidente que el grupo seguiría apostando por la comedia romántica turca en la noche del martes, aunque ya no ocupando toda la noche sino emitiéndose justo después de la primera parte de la gala que se emite en el access prime time de Telecinco.

Y así será. A partir del próximo martes 13 de abril, Telecinco volverá a repetir el esquema que ya tenía cuando emitía La Isla de las Tentaciones, que sirvió de telonero de Love is in the air con el especial Hay más imágenes para ti. Así, Tierra de Nadie se emitirá de 22 a 23 horas en Telecinco, para pasar después a Cuatro.

Mientras, en Telecinco se dará paso a Love is in the air, que le tocará enfrentarse a esta gala de Supervivientes presentada por Carlos Sobera, al estreno de MasterChef y a la esperada segunda parte del capítulo 65 de Mujer, donde se producirá un trágico acontecimiento.

De esta forma, la cadena de Mediaset España podrá seguir reduciendo la emisión de Love is in the air y salvar el problema de que se están acercando a la emisión original en Turquía, que este sábado llegará al final de su primera temporada con el episodio 39.

Como ya publicamos, la emisión de tantos capítulos a la semana de la serie turca había obligado a Mediaset cambiar la frecuencia en la emisión no sólo en Telecinco sino en Mitele PLUS.

Este hecho enfadó a los usuarios de la plataforma de pago ya que cuando el grupo anunció a finales de diciembre del pasado año que "el éxito mundial Love is in the air" llegaba a Mitele PLUS, el grupo informó que "cada día podrás disfrutar de un nuevo capítulo en mitele PLUS".

Qué pasa en los siguientes capítulos

Pero, ¿qué capítulos se emitirán el próximo martes? Primeramente, Telecinco tendrá que finalizar la emisión del episodio 73 titulado Un día para recordar y del que sólo emitió 30 minutos de los 44 con los que cuenta.

Tras esto llegará el capítulo 74 titulado Semiha y Balca, nuevas aliadas. En él, la llegada repentina de la abuela de Eda de nuevo a su vida he hecho que la arquitecta se venga abajo. Semiha ha vuelto con una intención: separar a Serkan y su nieta para siempre.

En el capítulo 75 titulado Reproches del pasado, Semiha solo tiene pensando estar un par de semanas y durante ese tiempo meditará qué hacer con su parte de las acciones. La guerra entre Eda y su abuela no ha hecho más que empezar.

Ya en el capítulo 76 titulado ¿Feliz año nuevo? llega la última noche del año y lo que promete ser una noche maravillosa, podría convertirse en todo lo contrario. Una boda sorpresa y una detención marcarán el inicio del año nuevo.

