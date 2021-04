¿Sabías que Serkan de 'Love is in the air' y Forky de 'Toy Story' comparten voz en español?

Forky de 'Toy Story 4' y Serkan de 'Love is in the air' en montaje de BLUPER.

Kerem Bürsin es uno de los galanes turcos que más éxito está cosechando entre el público español. El actor que da vida a Serkan, protagonista de Love is in the air, tiene 7,2 millones de seguidores en Instagram y despierta un gran interés entre los espectadores patrios pese a residir en un país tan lejano como Turquía.

Buena parte del respaldo del público al personaje de Serkan en España reside, precisamente, en la persona que se encarga de romper la barrera idiomática en cada episodio de la serie: el actor que dobla los diálogos del protagonista al castellano.

Su nombre es Sergio Mesa y es un experimentado doblador con una amplia trayectoria a sus espaldas. Entre los personajes de ficción a los que ha puesto voz en español, hay uno al que los espectadores tienen un especial cariño: Forky, el simpático tenedor de plástico de Toy Story 4 (2019).

Serkan la conoce de hace 2 minutos y ya la tiene mas que calada 🙃 #LoveIsInTheAir6A pic.twitter.com/aVjoLsWdqb — Ale 🤘🏼🤸🏼‍♀️ (@AleGtrrzG) April 6, 2021

El hecho de doblar a dos personajes tan dispares da buena cuenta de la capacidad de este actor para adaptarse a las exigencias del guion con una gran versatilidad, poniendo voz al sensual y conquistador Serkan y al infantil e inocente Forky, con las notables diferencias que ello conlleva.

Pero la voz de Serkan también es compartida por otros famosos personajes de Hollywood. Y es que Sergio Mesa también adapta habitualmente los diálogos de actores como Dave Franco (Ahora me ves) o Skylar Astin (Dando la nota), entre otros.

Antes de debutar en las series turcas por el auge de estas ficciones en España, el actor ya contaba con sobrada experiencia en otras series internacionales como Brooklyn 99 o New Girl. Además, pone voz a míticos personajes de videojuegos como Knuckles de Sonic.

Eda y Bahar comparten voz

Özge Özpirinçci (Bahar) y Hande Erçel (Eda) en montaje de BLUPER.

Otra curiosidad sobre el doblaje de las series turcas es la llamativa coincidencia en las voces en castellano de Eda, de Love is in the air, y Bahar, de Mujer. Ambos personajes son traducidos al español por Pilar Martín, una actriz de doblaje con una amplia trayectoria a sus espaldas y que trabaja para SDI Media, el estudio que se encarga de las voces en español tanto de Mujer y Love is in the air.

Pilar nació en Madrid, tiene 48 años y desde muy pequeña conoció los entresijos del mundo sonoro. "Mi padre fue un gran técnico de sonido, primero en los estudios Sevilla Films y luego más tarde en Sincronía, así que conozco el doblaje desde que tengo uso de razón", confesaba en 2019 el Salón de Manga de Moguer.

Su primera intervención en una película fue con 12 años en Armados y peligrosos (1986). Ya entonces descubrió su pasión por el doblaje, pero su padre no le dejó seguir trabajando hasta que finalizó sus estudios medios y comenzó a formarse en doblaje con Salvador Arias.

El auge actual de las series turcas le ha permitido explorar una nueva faceta profesional que ha supuesto todo un reto para su profesión. Adaptar al español los diálogos en turco es una dificultad extra para los actores de doblaje, aunque Pilar ha sabido afrontar con profesionalidad este reto. "Miras a Bahar a los ojos y ella te va dando todo", confesaba en un reportaje publicado en la web de Antena 3 sobre el doblaje de Mujer.