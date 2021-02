‘Mujer’, intratable: no baja a pesar del fútbol y arrolla a ‘Love is in the air’

Un miércoles más, Telecinco emitía, a partir de las 21.00 horas, un partido de fútbol. En esta ocasión se veían las caras el Fútbol Club Barcelona y el Granada, dentro de los cuartos de final de la Copa del Rey. Un encuentro que acarreaba que el nuevo capítulo de Love is in the air estuviese programado para las 22.50 horas, enfrentádose de lleno a Mujer, en Antena 3.

Un duelo de novelas turcas que se zanjó por tercera semana con la victoria de la ficción protagonizada por Özge Özpirinçci y Caner Cindoruk. Y es que Mujer firmó en su entrega de ayer un 18,9% de cuota con 2.222.000 espectadores, según los datos de Kantar ofrecidos por Barlovento Comunicación..

Por su parte, Love is in the air pierde el tirón que le llevó a superar los dos millones de espectadores en las entregas de esta semana, y bajando hasta los 1.261.000 espectadores de audiencia media con una cuota del 15,5%.

El fútbol le dio muy buenos resultados a Telecinco. El partido en el que el Barcelona ganó por 3 tantos a 5 al Granada fue lo más visto de la jornada, con el 21.3% de share y 3.874.000 espectadores de media.

El encuentro entre el @GranadaCdeF y el @FCBarcelona_es de #CopaDelRey en @telecincoes alcanza el 21.3% de share y 3.874.000 espectadores de media.



Un total de 9.315.000 personas vieron en algún momento el partido, la fidelidad es del 41.6%.#Audiencias 📺📊 pic.twitter.com/RJQCzH5XIS — Barlovento Comunicación (@blvcom) February 4, 2021

Pese a competir con el fútbol, La Caza. Tramuntana aguantó el tirón. La serie de La 1, que se adentró en el enigma que hay tras el Can Falgueres, firmó un 6,5% de share con 1.161.000 espectadores.

En Cuatro, Horizonte volvió a fijar sus ojos en la pandemia, la aparición de nuevas cepas y los retrasos relacionados con la entrega de las vacunas. El programa de Iker Jiménez y Carmen Porter baja respecto a la semana pasada y se queda con un 7,4% y 813.000 espectadores

La oferta nocturna la completaba la película Herida abierta, con Steven Seagal, en laSexta. La cinta de 2001 anota un 5,6% de cuota con 787.000 espectadores.

El espacio informativo más visto de la jornada del 3 de febrero fue Antena 3 Noticias 2, con un 20,9% de cuota y 3.666.000 espectadores. Destaca, además, los datos obtenidos por El Hormiguero, de nuevo con Nuria Roca como presentadora, y en esta ocasión con Carmen Maura como invitada. Firmó un 16,7% de share con 3.102.000 espectadores de audiencia media.