El corte en directo del doctor Cavadas a Sonsoles Ónega: "Las vacunas me dan igual"

Sonsoles Ónega ha protagonizado este miércoles una complicada entrevista en Ya es Mediodía con el conocido doctor Pedro Cavadas, quien predijo en los medios los efectos adversos de las vacunas contra la Covid-19.

El cirujano, que acaba de ser galardonado con el Premio de Honor de Mensajeros de la Paz en Valencia, conectaba en directo con el programa de Telecinco y la presentadora comenzaba la conversación introduciendo el tema de las vacunas, un asunto del que ahora Cavadas se niega a hablar. "Disculpe, ¿no era lo del premio? Con todo el respeto, las vacunas no me interesan. Yo soy cirujano, no soy experto en vacunas".

A pesar de que Ónega trataba de justificar su interés porque "es lo que a todos nos preocupa", el entrevistado volvía a cortarla: "Yo la entiendo, pero estoy seguro de que usted a mí también. Hoy me daban un premio que agradezco infinitamente, me han ofrecido una entrevista para hablar del premio y estoy encantado. A partir de ahí, no tengo mucho que decir. Disculpe que le quite la ilusión", aseveraba.

Vaya, ahora solo le interesa su premio. Igualito que hace unos meses.



Brava @sonsolesonega aguantando el tipo en #yaesmediodia720 👏



pic.twitter.com/ziLhD7HP04 — Merce Moreno 📺 (@MerceMoreno95) April 21, 2021

"El interés por el premio es muchísimo", reconducía Sonsoles. Pero unos segundos después preguntaba a Cavadas si había comentado el asunto de las vacunas con el Padre Ángel, fundador de Mensajeros de la Paz, y el doctor reiteraba su negativa a abordar el tema: "No, gracias a Dios. No se lo estoy poniendo fácil, lo siento", espetaba.

"Desde Umbral no habíamos vivido una entrevista como esta", bromeaba la periodista, haciendo referencia al famoso momento televisivo de "vengo a hablar de mi libro". A continuación, preguntaba al cirujano por su experiencia personal con la vacuna y si experimentó miedo al ponérsela. "Yo soy mayor, ya no tengo miedo de nada, es una vacuna, soy sanitario y había que ponérsela".

Finalmente, la presentadora volvía a tirar de humor para salir al paso de la incómoda situación. "Que Dios me pille confesada en esta entrevista, porque si lo llego a saber me preparo otras preguntas". "Citando a don Francisco, yo vine a hablar de mi libro", concluía Cavadas. A lo que Sonsoles sentenciaba: "Mercedes Milá me enseñó por dónde ir".