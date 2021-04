Por qué Telecinco ya no emite más días y capítulos de 'Love is in the air' a la semana

Después de haber llegado a apostar por Love is in the air hasta cuatro días a la semana durante su estreno en enero, desde esta semana Telecinco ha decidido sólo emitir la comedia romántica turca durante un día a la semana: los martes.

Lo hace, eso sí, a partir de las 23:00 horas, ya que previamente emite la primera parte del debate de Supervivientes presentado por Carlos Sobera, Tierra de Nadie, que a partir de esa hora salta a Cuatro.

Pero, ¿a qué se debe esta decisión si, según el grupo, Love is in the air es un auténtico éxito? La primera de las razones la encontramos en sus datos de audiencias, los cuáles nunca han sido especialmente positivos en abierto.

La semana pasada, sin la gran competencia que tenía este martes (MasterChef y Tierra de Nadie, además de Mujer), la ficción turca apenas promediaba un 9,5% y 1.609.000 espectadores y un 11,4% y 1.246.000 espectadores.

Ya esta semana, la ficción ha caído hasta un 10,5% y 1.099.000 espectadores, lejos de Mujer, que lideró la noche con un 16,1% y 2.048.000 espectadores.

El otro motivo se encontraría el problema de que Telecinco se está acercando a la emisión original de Love is in the air en Turquía, que este sábado llegará al final de su primera temporada con el episodio 39.

Con esta nueva estrategia se ha reducido por tanto el número de capítulos que emite Telecinco cada semana hasta llegar a un máximo de tres en una noche, cuando antes podían llegar a emitir hasta una docena de ellos.

Lo mismo ocurre también en Mitele PLUS, donde se ha pasado de subir capítulos de forma diaria a sólo los lunes, miércoles y viernes debido a que se está "acercando a la emisión original en Turquía por lo que ha sido necesario cambiar la frecuencia en la emisión".

La serie protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin ha conseguido ser el contenido con más visualizaciones de las webs de Mediaset España en el presente año solo superado por La Isla de las Tentaciones y que se multipliquen las suscripciones a Mitele PLUS, la plataforma de pago del grupo.

Qué pasa en los próximos capítulo

En el episodio 77 titulado En busca del culpable, Serkan ya está fuera de la cárcel, pero ahora tiene una misión: encontrar al culpable de su ingreso en prisión. El empresario no parará hasta dar con el responsable de su encarcelamiento.

Ya en el capítulo 78 que lleva por nombre Una reunión decisiva, una reunión con un príncipe heredero perteneciente a una de las familias más ricas del mundo resultará decisiva para salvar la empresa de Serkan.

Por último, en el episodio 79 titulado Malas noticias y cambio de planes, la maldad de la abuela de Eda y su afán por hundir la vida de los Bolat parece no tener límites. Una familiar de Serkan se verá metido en graves problemas.

