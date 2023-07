Belén Esteban desvela su voto para las elecciones del 23-J: "A lo mejor este año no va a ser el de siempre"

Belén Esteban ha sido la primera invitada de Superlativas, el nuevo proyecto de Carlota Corredera. Se trata de un vídeopodcast en el que la que fuera presentadora de Sálvame hablará con mujeres con total libertad. La princesa del pueblo, que saltará a Netflix junto a otros siete compañeros del programa que se despidió para siempre el pasado 23 de junio, ha hablado sobre política, entre otros temas.

"Estoy un poco indecisa porque a mí no me gusta que se junten varios partidos", dice la Esteban respondiendo a la pregunta de Corredera sobre si tiene decidido su voto para las Elecciones Generales que se celebrarán el próximo 23 de julio. "Vamos, que te gusta un partido, pero no te gusta con quién va a ir en coalición", matiza la periodista a lo que la invitada asiente: "Totalmente. A lo mejor este año el voto que siempre he hecho no va a ser"

"Yo hay con partidos políticos, no voy a decir nombres, con los que no estoy nada de acuerdo con ellos. En vez de ir para adelante, vamos para atrás", asegura la de Paracuellos. No es muy difícil saber que los políticos a los que se está refiriendo Belén Esteban son el PP (Alberto Núñez Feijóo) y Vox (Santiago Abascal).

['El Programa de Ana Rosa' se dispara en audiencias con la entrevista a Pedro Sánchez: firma un 22,5% de share]

"Yo tengo muchos amigos, tengo gente muy cercana, amigos, que son como hermanos, que han luchado mucho por tener unos derechos y yo lo que no voy a hacer a ellos, que han sufrido tanto, es meter a un partido político a medias con otro que puedan gobernar y en vez de ir para delante ir para atrás", añade.

"Ahora mismo, están todos los asesores de todos los partidos temblando porque a ver a quién va a votar Belén Esteban", espeta Carlota. La periodista, por cierto, aprovecha la ocasión para recordar la encuesta realizada en 2012 que dijo que Belén sería la tercera fuerza política en España.

"Quito a los políticos de la tele"

¿Saltará a la política? "Nunca lo haré", responde. "Tienes que estar muy bien preparado y yo lo estoy para la televisión, que es a lo que me dedico", asegura rotunda. "Un político tiene que estar muy bien asesorado y tiene que saber idiomas".

Finalmente, confiesa su hastío con la clase política por no llegar a ningún entendimiento. "Me encantaría, aunque sé que es súper complicado, que deje de haber tanta pelea entre todos los partidos y los políticos. Joder, vamos a luchar por lo que es España", dice.

"Entiendo que unos sean de derechas, otros de izquierdas, otros independentistas, pero vamos a luchar por un país porque los ciudadanos lo merecemos. ¡Poneros en algo de acuerdo! Yo estoy harta. Cuando veo a los políticos los quito de la tele. No puedo con los debates ya. Me parecen que todos, y meto a todos en el saco, hacen un papelón para el voto. No. Saquemos a España adelante", concluye.

Puede ver el momento en cuestión a partir del 10.50:

Sigue los temas que te interesan