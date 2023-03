¿Por qué Mediaset no lleva a Telecinco las telenovelas turcas que más éxito tienen en Divinity?

Algo que ha calado de lleno en la creencia popular es que Atresmedia se ha convertido en la casa de las telenovelas turcas en España. Es una verdad a medias. Si bien, Antena 3 es el único canal generalista en abierto que apuesta por series otomanas tanto para su prime time como para su franja de sobremesa, Mediaset también emite ficciones turcas y es el otro gran distribuidor en España, gracias a su canal temático Divinity, donde se pueden ver títulos como La venganza de Iffet, Zeynep, buscando a su padre o Late mi corazón. Sin embargo, parece que la corporación se resiste a volver a programar una serie turca en su prime time, algo que no hace desde Love Is in the Air.

A pesar de la llegada de Alessandro Salem, quien tiene la misión de renovar los contenidos de los canales principales de Mediaset, parece que el recuperar la emisión de producciones otomanas en Telecinco o probar suerte en Cuatro es algo que no se contempla. Ello, a pesar de que la corporación está comprando títulos que bien podrían ser rivales de Hermanos y Secretos de familia en el prime time o de Pecado original o Tierra amarga en la franja de las tardes.

Recientemente, han comenzado las promos de Verdad oculta. Protagonizada por Onur Tuna e İsmail Hacıoğlu, se trata del remake de la serie surcoreana Innocent Defendant y que obtuvo el premio a la mejor serie en los Seoul International Drama Awards de 2022. Se trata de un potente thriller que rompe los prejuicios que existen alrededor de las ficciones otomanas y cuya temática recuerda a la de la mencionada Secretos de familia.

[Un año del estreno de 'Love is in the air' en Telecinco, su intento fallido por triunfar con la ficción turca]

Firat Bulut (Tuna) es un reputado fiscal del Estado cuya vida dará un giro inesperado. Un día, el hombre se despierta en la cárcel, sin saber por qué ni qué ha pasado. Firat se derrumba al saber que el motivo de su encarcelamiento es que ha sido acusado de asesinar a su esposa y a su hija pequeña. A pesar de las graves acusaciones, él no recuerda nada, lo que provoca que no sepa si es culpable o si es inocente. El fiscal se verá dominado por la angustia y el dolor, puesto que tendrá que enfrentarse a sí mismo para recordar qué sucedió realmente.

Una trama alejada de amores imposibles, un drama criminal que, por otro lado, permite al público seguir viendo a Hacıoğlu, dado que está en emisión en Divinity aún Él es mi hijo, que está ya en su recta final de emisión. Su temática, precisamente, puede atraer a un tipo de audiencia propio del canal principal de Mediaset. Si bien, Divinity es uno de los canales más vistos de la corporación dentro de la TDT, junto con FDF y Energy, y ha logrado superar en cuota a Nova (su principal rival) los dos primeros meses de este 2023; se echa en falta que Telecinco lo vuelva a intentar con las series turcas.

El mal recuerdo de ‘Love Is in the Air’

Cierto es que Love Is in the Air no tuvo un camino de rosas en Telecinco. La serie escrita por Ayşe Üner Kutlu tuvo una agresiva campaña publicitaria que se tradujo en un decepcionante 7,3% de share y una media de 1.344.000 espectadores. La cifra subió al 11% de share y los 2.033.000 televidentes si se tiene en cuenta el Simulcast. Sí, Mediaset quiso crear la sensación de evento apostando por llevar su estreno a la emisión simultánea en cinco canales distintos.

Esto se tradujo en un seguimiento irregular a largo plazo, a pesar de que causaba sensación en redes. No obstante, mirando las cosas con retrospectiva, el fiasco de Love Is in the Air tuvo detrás una estrategia poco clara por parte de Telecinco. Prueba de ello es que la serie protagonizada por Kerem Bürsin arrasó en audiencias en Divinity. Y es que Telecinco la convirtió en una especie de comodín, sin tener una emisión fija, lo que se tradujo en que llegase a tener una audiencia que bajó del millón de espectadores, que aún sirve de barrera psicológica dentro del prime time. De ahí, que parezca lógica que Mediaset no haya querido arriesgarse de nuevo.

Pero, reincidiendo en la perspectiva, además de la estrategia errática que tuvo Mediaset con Love Is in the Air, con la que, para más inri, Telecinco sobresaturó a la audiencia en cuestión de promoción; está el hecho de que esta ficción es una comedia romántica, un género alejado de los dramas a los que las producciones turcas tiene habituado al público y que son las que triunfan en el prime time de Atresmedia.

Eso sí, teniendo en cuenta el éxito en Antena 3 de Secretos de familia, que Mediaset haya optado por emitir Verdad oculta en Divinity y no en Telecinco parece una oportunidad perdida. Primero, porque el estilo de promoción que está haciendo el canal temático recuerda mucho a lo que suele hacer el canal principal de Atresmedia con el estreno inminente de sus telenovelas, siendo el caso de Pecado original el más reciente.

['Tierra amarga': cómo Züleyha pasó a convertirse en la gran heroína de la telenovela turca]

Algo similar pasó en la pasada temporada estival, cuando Telecinco tuvo la oportunidad de oro de probar suerte en su prime time con En el corazón de la ciudad, drama que estuvo protagonizado, precisamente, por Kerem Bürsin, quien fuese el galán principal de Love Is in the Air y cuya popularidad le hizo tener un cameo en A todo tren 2. Sí, les ha pasado otra vez, una de las películas españolas más taquilleras de 2022. En lugar de aprovechar el verano, época más floja en cuestión de contenidos, para probar suerte con una telenovela turca en prime time, Mediaset optó por hacer una campaña muy vistosa pero para que la ficción se viese en Divinity.

'Verdad oculta'.

Telecinco debe volver apostar por las series turcas en prime time

Con Verdad oculta pasa algo similar, pues bien podría ser una apuesta fuerte tanto para Telecinco como para Cuatro. De hecho, Cuatro hubiera sido una elección menos arriesgada e ideal para probar suerte, dado que el nivel de exigencia de audiencias con el segundo canal es menor. Eso, a pesar de que Divinity tiene un promedio del 2,4% y 2,5% de share, cuando, en su última semana, Hermanos lideró el prime time tanto del lunes como del martes con una media del 14% de cuota, mientras que Secretos de familia ha logrado tener una cuota de pantalla entre el 12% y el 14%, siendo líder o segunda opción de la noche de los domingos.

Puede que el mal recuerdo de Love Is in the Air haya hecho que, incluso, la nueva directiva no quiera arriesgarse de nuevo con emitir series turcas en sus canales principales. Sin embargo, justo en este momento de cambios, no sería mala idea atreverse, eso sí, dentro de la franja del prime time.

Sigue los temas que te interesan