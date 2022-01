Un año del estreno de 'Love is in the air' en Telecinco, su intento fallido por triunfar con la ficción turca

Hace ahora justo un año, el 12 de enero de 2021, Mediaset España estrenaba en cinco de sus canales (Telecinco, FDF, Divinity, Energy y Be Mad) la comedia romántica turca Love is in the air tras varias semanas promocionando día y noche la ficción.

Lo hacía después de que no hubiera ni una pausa publicitaria o programa en el que no se hablara de esta nueva ficción o se escuchara el mítico tema de John Paul Young. Hasta en Sálvame pusieron a cantar a Miguel Frigenti la famosa canción.

La maquinaria promocional de Mediaset España no se quedó ahí y el grupo apostó por continuar con la emisión de la serie protagonizada por Kerem Bürsin y Hande Erçel en las noches del martes, miércoles y jueves.

El objetivo era replicar el éxito que había conseguido su rival Antena 3 con las también turcas Mujer y Mi hija, que por entonces lideraban en los prime time del lunes, martes y domingo con datos por encima de los 2 millones de espectadores.

Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, el estreno de Love is in the air terminó siendo un absoluto fracaso al sólo conseguir convencer a un 7,3% y 1.344.000 espectadores en su emisión en Telecinco, un 11,1% y 2.033.000 espectadores en la emisión simulcast.

A pesar de ello, el grupo siguió apostando fuerte por la serie, ya que su emisión suponía un importante ahorro para sus arcas de cara al fuerte desembolso económico que tenía que hacer el pasado año debido a la Eurocopa'21. Y es que el coste de este tipo de ficción en Telecinco puede rondar entres los 5.000 y 10.000 euros. Es decir, cincuenta veces menos que cualquier producto potente de prime time.

¿Por qué fracasó?

Pero, ¿por qué las series turcas de Antena 3 se habían convertido en un auténtico fenómeno y Love is in the air no? Como ya explicamos entonces, la principal clave la encontramos en su género. Y es que mientras que en Atresmedia apostaron por el drama, en Mediaset optaron por la comedia romántica.

Las tramas de ambas y la atracción que producen en el espectador son, por tanto, completamente distintas. Los silencios, la música, la tensión… Todo suma en los dramas turcos para mantener al espectador pegado a la pantalla en series que recuerdan a las telenovelas clásicas y con cuyas simples historias pueden sentirse identificados los espectadores.

Sin embargo, en el caso de las comedias románticas, las tramas siempre son más ligeras y superficiales. De hecho este tipo de series suelen emitirse en Turquía durante los meses de verano y cuentan con muchos menos capítulos que los dramas.

A todo ello había que sumar además que históricamente las comedias románticas nunca habían obtenido los grandes datos que anotaban los dramas en Nova, un canal mucho más especializado en este tipo de género.

Éxito en digital

Este fracaso en Telecinco, sin embargo, contrastó por completo con su éxito en el entorno digital. Y es que, además de arrasar en audiencia social, la serie turca hizo que se multiplicasen las suscripciones a Mitele PLUS, la plataforma de streaming de pago de Mediaset España.

Tanto es así que la OTT mostró una evolución muy positiva a comienzos del 2021, con el número de suscripciones en números récord, con 186.000 abonados. Unos meses antes, en octubre de 2020, sólo tenía 138.000 suscriptores.

Según comunicó entonces el grupo de comunicación, Love is in the air se convirtió en el contenido con más visualizaciones de las webs de Mediaset España en 2021 solo superado por La Isla de las Tentaciones.



Además, según se supo a finales de año que Love is in the air había arrasado en Google, ya que tanto la serie y la plataforma 'pirata' para verla se colaron en el top 3 de los contenidos televisivos más buscados del año en la plataforma de búsqueda.

Con estos datos no es de extrañar que, tras retirar la serie de Telecinco a finales de julio, el grupo decidiera apostar por sguir apostando por su emisión exclusiva en Mitele PLUS y trasladar los capítulos finales de la primera temporada de la serie a Divinity.

Allí la ficción empezó a cosechar cifras récord, gracias a la legión de fans que siempre tuvo, hasta conseguir promediar un 4,6% de cuota de pantalla y superar muchos días el 5% de share y los 600.000 espectadores.

Sigue los temas que te interesan