'Love is in the air': la serie que nunca llegó a triunfar en abierto, pero sí en digital

'Love is in the air’ se dispara, y anota máximo de audiencias al alcanzar los 1,8 millones

Love is in the air ya es historia de Telecinco. Tras siete meses de emisión, la comedia romántica turca protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin ha pasado de la cadena principal de Mediaset a Divinity, el canal temático especializado en este tipo de ficciones del grupo.

Además, Divinity ha anunciado que emitirá en exclusiva a partir del próximo lunes 9 de agosto la segunda temporada de Sen Cal Kapimi que se estrenó en su país de origen el pasado 8 de junio. Según medios turcos, la serie llegará a su final el próximo miércoles 18 de agosto.

Love is in the air llegaba a nuestro país como un intento de Telecinco de replicar el éxito de Mujer en Antena 3, pero nunca ha logrado grandes datos de audiencia. Y eso que su estreno fue por todo lo alto: hasta 5 cadenas del grupo emitieron el primer episodio.

En total, más de 2 millones de personas se acercaron al estreno que, sin embargo, se quedaba muy lejos de El Hormiguero, que ese día anotaba un con un 20,7% y 3.757.000 espectadores. En su emisión en Telecinco sólo lograba un 7,3% y 1.344.000 espectadores, lo cual se consideró un fracaso teniendo en cuenta la campaña promociona.

'Love is in the air'

Lo cierto es que en los meses posteriores la ficción logró aumentar estos registros para mantenerse en medias que oscilaron entre el 10% y el 13% de share, datos muy bajos pero al que parecer fueron suficientes para Telecinco, que siguió confiando en ella. Pero esta ligera escalada no fue más que un espejismo, porque pronto volvió a caer por debajo de la barrera del doble dígito y del millón de espectadores, salvo en contadas ocasiones.

Sin ir más lejos, su máximo en cuota no lo lograba hasta que no tuvo como telonero el partido de España contra Italia en la Euocopa, cuyos penaltis fueron vistos por más de 14 millones de peronas. Ese día la ficción conseguía su máximo histórico en share con el 17,6% y 1.794.000 espectadores. Debido a los cambios de programación propios del fútbol, la ficción comenzó 45 minutos después de lo previsto

Ese retraso es un buen indicativo de lo que han tenido que sufrir los seguidores de la serie con su paso por Telecinco. Y es que los continuos cambios de día han si uno de los grandes motivos por los que Love is in the air no ha logrado cautivar a la audiencia. La ficción ha servido como parche de Telecinco para rellenar su prime time sin seguir una emisión continuada. Así, hemos visto a la serie pasar por las noches de los lunes, martes, miércoles e incluso jueves durante su semana de estreno.

Tampoco el horario ha sido de gran ayuda. Love is in the air se ha emitido tanto en access prime time, como en prime time, y hasta en pleno late night. La serie arrancó como telonera de las apuestas estelares de la cadena a las 22:00 horas, pero también fue apuesta principal durante semanas, dando comienzo en ocasiones a las 23:00 horas. Por no hablar que durante la Eurocopa su inicio se retrasó en varias ocasiones a medianoche.

Éxito en redes sociales y Mitele PLUS

La cosa cambia si hablamos de su paso por Mitele PLUS, la plataforma digital de Mediaset, y su ruido en redes sociales. Y es que Love is in the air ha sido uno de los grandes reclamos de la plataforma y además ha construido una base de fans muy fieles que han estado al pie del cañón cada semana a pesar de los continuados cambios de horario.

En su estreno, la ficción turca se convirtió en el contenido televisivo más comentado del día, gracias a más de 35.000 mensajes en Twitter, provenientes de 34.000 autores únicos, que tuvieron un alcance de 3,1 millones de impresiones. Curiosamente, en una de sus últimas emisiones en Telecinco lograba un número similar de mensajes, un buen indicativo de la fidelidad de sus seguidores.

Ya sea en @telecincoes o en @divinity_es, los fieles seguidores de #LoveIsInTheAir no dejan de comentarlo en redes sociales:



💌 SERIE + COMENTADA con 33.4K tweets en el día

💗 +18.4% sentimiento positivo

🥰 78.9K tweets desde hace una semana#QueVivaLaTele #InstarSocial pic.twitter.com/vY1qe4QjHM — Dos30' (@Dos30TV) July 21, 2021

Además, todo parece indicar que la ficción ha siendo uno de los grandes éxitos de Mitele PLUS, la plataforma de pago de Mediaset. Tal y como indicaba a través de Twitter el director de Divinity, Sergio Calderón,"la serie es un auténtico éxito digital, en OTT y en redes sociales".

Según anunciaba el grupo de comunicación en febrero, Love is in the air se convertía en el contenido con más visualizaciones de las webs de Mediaset España en el presente año, solo superado por un éxito como La Isla de las Tentaciones. Gracias en parte a la ficción turca, la plataforma Mitele PLUS mostraba una evolución muy positiva a comienzos del 2021, con un número de suscripciones récord que superaba los 180.000 abonados.

Love is in the air ha sido, por tanto, un pequeño bache para Telecinco en esta temporada en lo referido al abierto. Pero su éxito en la plataforma del grupo y su ruido en redes sociales son un buen valor para tener en cuenta por la cadena y quizás volver a apostar en el futuro por este tipo de ficciones que tantas alegrías está dando a la competencia.

Sigue los temas que te interesan